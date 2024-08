- Ismét kellemetlen trágyaszag terjeng Budapesten

Á. B.;

mezőgazdaság;műtrágya;

2024-08-08 12:08:00

Újfent kellemetlen, állati ürülékre emlékeztető szag terjeng több Buda környéki településen - írja olvasói jelzésekre hivatkozva a Telex.

A portál emlékeztetett, hogy a korábbi években is felütötte a fejét a kellemetlen jelenség. Akkor a szálak a Gyermelyi Zrt. felé mutattak, azonban a cég cáfolta, hogy az általuk használt trágya okozná a jelenséget. Korábban az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) is lemodellezte, merről jöhet a szag és az alapján is erősen sejthető volt, hogy a vállalat trágyája lehet a felelős.

A Telex szerint a cég most is gyanús, mivel már előre bejelentették, hogy trágyázni fognak augusztus 6-tól. 8-ig terjedő időszakban a Máriahalom és Sárisáp, 8-13. között pedig a Tinnye határában lévő földjeiket szórják trágyával.