Rendkívül zaklatott a nemzetközi és a hazai műtrágyapiac is, drasztikus drágulás történt alig néhány hét alatt.
A lezárás nem csak a nyersanyagárak emelkedését eredményezi, hanem más olyan szférákat is súlyosan érint, amelyek a mindennapjaink elengedhetetlen részei. Egy sor műtrágya rakomány vesztegel a térségben.
Az Egyesült Államok közölte, megállapodásokat kötött Ukrajnával és Oroszországgal egy tengeri tűzszünetről, és arról, hogy kidolgozzák az energetikai létesítmények elleni támadások leállításának lépéseit.
Még sem állítják le véglegesen a termelést, nem bocsátják el az embereket, és minden lehetséges jogi lehetőséggel élni fognak a Nitrogénművek megmentéséért – közölte az elnök-vezérigazgató.
Noha úgy tűnik, a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt szabadult el a pokol, azonban Ukrajna megszállása óta egyre több az ehhez hasonló eset.
Átmenetileg leállítja ammóniatermelését a Nitrogénművek Zrt.: a Bige László vezette műtrágyagyártó cég ezt az ukrajnai háború által teremtett rendkívüli gazdasági helyzettel, és a földgázárak duplázódásával indokolta.
Az ellenzéket nyíltan támogató milliárdos egyre furcsább üzleti manőverekkel lavírozik.
Az egyesült ellenzék jelöltje mellett nyíltan kiálló milliárdos szerint tíz éve őt is megfigyelik, lehallgatják.
A parlamentben is „levörösbárózott” vállalkozó nyílt levélben vágott vissza a magas műtrágyaárak miatt őt támadó Nagy Istvánnak.
Az egyik leggazdagabb magyart 800 milliós kenőpénz elfogadásával gyanúsítják, miközben közel 2 milliárd forinttal károsította meg saját cégét.
Bár – számos nyugati példa nyomán – Magyarországon is tilthatnák az apokaliptikus libanoni robbanást előidéző műtrágya-fajta forgalmazását, az Orbán-kabinet egyelőre ellenáll.
A száz leggazdagabb magyar közé 220 milliárdos céges és magánvagyonnal került be a műtrágyakirály, a Forbes viszont csak feleennyire taksálta Bige vagyonát.
Több száz, összesen 61 millió forint értékű engedély nélkül árusított termésnövelő anyagot vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) egy múlt heti ellenőrzésen, a forgalmazó akár több tíz millió forintos bírságra is számíthat - közölte a Nébih pénteken.
Kishantoson tegnap újabb tragédia történt: a 20 éve vegyszermentesen művelt földekre az egyik új "bérlő", Lakatos Huba műtrágyát szórt. Miközben ma lesz a bíróságon a birtokvédelmi eljárás - írja Facebook oldalán az Együtt-PM szakpolitikusa.
Műtrágya-nagykereskedőket ítélt 8 év, illetve 7 év börtönbüntetésre és személyenként mintegy 3,4 milliárd forint vagyonelkobzásra a Debreceni Törvényszék Balláné Szentpáli Edit vezette tanácsa pénteken - közölte a törvényszék sajtótitkára.