- Villogó autóval, pokolgéppel, machetével és késsel akartak vérfürdőt rendezni az Iszlám Állam terroristái a bécsi Taylor Swift-koncerteken

P. L.;

terrorizmus;Ausztria;Iszlám Állam;Taylor Swift;

2024-08-08 15:48:00

Mint beszámoltunk róla, terrorfenyegetés miatt szerda este lemondták Taylor Swift mindhárom bécsi fellépését a szervezők. A Barracuda Music rendezvényszervező cég az Instagramon a lépést azzal indokolta: „Annak alapján, hogy kormányzati tisztségviselők megerősítették , hogy terrorcselekményt akartak végrehajtani az Ernst Happel Stadionban, nem volt más választásunk, mint lemondani a három tervezett fellépést mindenki biztonsága végett”. A Kurier szerint ma azt közölték, hogy a jegyek árát tíz napon belül visszafizetik a rajongóknak.

Franz Ruf, az osztrák belügyminisztérium közbiztonsági ügyekért felelős főigazgatója szerdán azt közölte, hogy őrizetbe vettek két személyt, akik merényleteket akartak elkövetni a szerdán, csütörtökön, illetve pénteken meghirdetett koncerteken. Az egyik osztrák állampolgárságú gyanúsítottnál közelebbről nem meghatározott vegyi anyagokat foglaltak le a hatóságok. A rendőrség óvintézkedés gyanánt több házat és egy idősek otthonát is kiüríttetett robbanószertől tartva. A 19 éves ternitzi lakos az interneten radikalizálódott, és néhány hete hűséget fogadott az Iszlám Állam terrorszervezetnek.

Egy másik gyanúsítottat Bécsben fogtak el a hatóságok, róla mindezidáig nem sokat lehetett tudni. A 17 éves török-horvát származású gyanúsított benne volt a koncerten dolgozó takarítócsapatban, s fiatal kora ellenére nem volt ismeretlen a hatóságok előtt. Mindenesetre az elsőszámú gyanúsított a 19 éves Iszlám Állam-terrorista, aki állítólag azt a körülbelül 20 000 rajongót vette volna célba, akik az Ernst Happel Stadionon kívül gyűltek volna össze a koncertek alatt. A tervek szerint komplett vérfürdőt rendezett volna: munkahelyéről pokolgép összeszereléséhez szükséges vegyszereket lopott, egy villogóval rendelkező autó segítségével pedig bele akart hajtani az ünneplő tömegbe. A rendőrségi beszámoló szerint mindezt macheték és kések használatával támogatta volna meg. Hogy minden egyértelmű legyen, a két gyanúsított már a videót is elkészítette, amelyben magukra vállalják a tervezett bűncselekményt.

A 19 éves, észak-macedón gyökerekkel rendelkező osztrák terroristánál a rendőrség házkutatást tartott, ahol megtalálták nála a bűncselekmény elkövetéséhez felhasználni tervezett eszközöket. Omar Haijawi-Pirchner, az osztrák állambiztonsági szolgálat vezetője elmondta, hogy a házkutatás alkalmával robbanóanyagot, detonátort, az Iszlám Állam propagandaanyagait, 21 ezer eurónyi hamis pénzt és anabolikus szteroidokhoz hasonlító anyagokat találtak, amelyeket le is foglaltak. Itt találtak meg egy működőképes, rendőrségi kék villogót is. Feltehetőleg magával is végzett volna a támadás alkalmával.

A nyomozók fókuszába a két fiatalon kívül egy 15 éves, török gyökerekkel rendelkező kamasz is bekerült, de őt végül nem tartóztatták le.