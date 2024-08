- Sci-fi atmoszférával és zenei profizmussal érkezett a Szigetre a francia L’Impératrice (A császárné) nevű pop együttes

Csákvári Géza;

Sziget Fesztivál;

2024-08-08 18:49:00

Kylie Minogue nagyszínpados koncertje után irány a francia új hullám: meg is találtuk a Sziget idei első telitalálatát, a L’Impératrice (A császárné) nevű francia együttest, melynek koncertje maga volt a könnyűzenei perfekcionizmus. A 2012-ben Párizsban alakult pop és nu-disco formáció énekesnője és mindenese, Flore Benguigui megemlítette, hogy „először járnak ebben az országban” és rákérdezett, vajon mennyi a francia vendég a szellősen megtelt Revolut színpadot rejtő piros sátorban, mire a többség bevallotta a galliai gyökereit. Ők tudták mire jönnek, akik meg nem jöttek a bulira, nem tudják miről maradtak le. Egy olyan előadásról, melynek minden pillanata zenei szempontból profi, tempójában és csontig ható dinamizmusában lehengerlő volt.

A francia alternatív együttes szeszélyes, stilizált diszkója Charles de Boisseguin billentyűs, zeneszerző agyszüleménye. Miután 2012-től kezdve egy sor EP-t adtak ki, és útközben egy elkötelezett énekesnővel bővültek, a zenekar 2018-ban kiadta az első, Matahari című eklektikus korongját, majd 2021-ben a Tako Tsubo című lemezét, mely lágyabb, álmodozó, derengő hangulatú, miközben teljesen táncolható maradt, majd a harmadik nagylemez, a Pulsar 2024-ben jelent meg. Nem ismerik borzasztóan sokan őket, de a Sziget mint nemzetközi fesztivál egyik fő értelme, hogy a feltörekvő bandákat is elhozza „Európa közepére”. Vagyis az ilyen koncertekért érdemes beugrani, amikor egy-egy dal streaming – vagy old school módon CD-s – verziója még tökéletesebb élőben, mert a muzsikusok hozzá tudják adni a közvetlen energiáikat és az együtt zenélés euforikus örömét – és ha kell, akkor megidézik a híres francia dj duót, a Daft Punkot is.

Persze, lehetne méltatni a dizájnt, a világítás színdramaturgiáját, a sci-fi atmoszférát erősítő kosztümöket, de ezeknél sokkal fontosabb a zenészek személyiségének és profizmusának az elegye. Nincs kilógó láncszem, minden bandatag a maga módján gengszter lázadó, aki a disco műfajnak értelmet ad 2024-ben. De az egész nem lenne ennyire hatásos az énekes, Flore Benguigui nélkül, akinek a teste és a lelke egyesül a ritmusokkal, aki kommunikál a közönséggel, énekel franciául és angolul, amúgy meg olyan erotikus kisugárzással rendelkezik, hogy a férjjelöltek listája konvergál a végtelenhez.