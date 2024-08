- Kylie Minogue jobban érezte magát a múltban, és inkább csak arra indult be a közönsége is

P. Szabó Dénes;

2024-08-08

Az ausztrál énekesnő bele is kezdett a The Loco-Motion című ’87-es számába, melyre a fesztiválozók rögtön rázni kezdték magukat. Persze, nem volt ekkora bulihangulat a koncert elején: akkor még gyéren gyülekeztek a színpad előtt, Kylie pedig a Tension című tavalyi albumának címadó dalát énekelte, melynek elektronikus ütemeire nem nagyon indult be az este. Kérdéses is volt, hogy a régi vagy az új számait adja elő, avagy melyik korszakait idézi meg legjobban.

Az énekes meglepő módon fél-playbackkel támogatva énekelt, zenekara sem volt, a vokalistái viszont kitettek magukért. A repertoárt tekintve az életművének több pontjáról „szemezett”, és egyre inkább utazott vissza a múltba. Elhangzott elsők között a 2003-as Slow, a 2001-es Come into My World, az 1997-es Breathe, de ezúttal erősebb, elektronikus hangzással, mígnem elérkeztünk a nyolcvanas évekbe, és felcsendült az említett The Loco-Motion. A korai slágerhez Kylie is lecserélte fekete, csillogó ruháját egy piros rojtokkal teleaggatott cuccra, hogy vizuálisan is megidézze a korszakot. És láthatóan nemcsak a közönsége, de ő is jobban érezte magát a múltban, táncosaival a sláger címére utalva vonatozott, és felszabadultabb lett, akárcsak a dalhoz készült videóklipben. A számok között pedig barátian szólította meg közönségét, egy rajongót fel is hívott a színpadra és pár sort együtt énekelt vele. Innentől fogva a régi és az új számok is felváltva érkeztek, mint a diszkós hangzású 2007-es Wow és a fülbemászó 2023-as Padam Padam, melyért idén Grammy-díjat is nyert a Legjobb pop dance felvétel kategóriában.

A közönséget viszont egy örökzölddel, a 2001-es Can’t Get You Out of My Head című dallal sikerült igazán megszólítania, amelynek szövegét hallhatóan együtt énekelték vele, miközben a kivetítőn a klipet idéző felhőkarcolók és vakítóan ragyogó utcalámpák tűntek fel. Kylie-nak viszont mégsem sikerült teljesen magával ragadnia a hallgatóságot, sokat veszített abból a lendületből, ami korábban jellemző volt rá. Ennek ellenére az est zárásaként, az On A Night Like This hangzott el, melynek dalszövegével a publikum felé jelezte: egy ilyen éjszakán örökre itt maradna.