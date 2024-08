- Pataky Attila úgy tudja, ő 63 ezer éve él, csak erről azért nem tud senki, mert a Vatikán eltitkolta

P. L.;

Pataky Attila;zsinat;ufók;elmebaj;

2024-08-09 09:23:00

Magához képest is súlyos interjút adott Pataky Attila, az Edda frontembere és egyben fideszes megmondóember a kormánypárti TV2 Tények Plusz című műsorának, amely az ufók rejtelmeivel foglalkozott egy közel 10 perces anyagban.

Az sajnos ezúttal sem derült ki, hogy az interjú előtt vagy közben az énekes esetleg fogyasztott-e valamit, ami befolyással lehetett a gondolataira, mindenesetre Pataky Attila nem kevesebbet állított, mint hogy 63 ezer éve született, több ezer életet leélt már és még fog is élni. A reinkarnáció valósága a Bibliában is benne volt, csak ezt „valamelyik zsinat eltávolította” onnan - fejtegette, amihez gyorsan hozzá is fűzhetjük, hogy természetesen a zsinatok feladata nem az, hogy cenzúrázzák a Bibliát.

Pataky Attila elmondása szerint minderről a szellemvilágon keresztül tud, részleteket azonban nem árult el. Az pedig, hogy ufók léteznek, számára tény. „Ha valaki tájékozatlan, attól még nem ő az okos” - jelentette ki azzal kapcsolatban, hogy vannak, akik nem feltétlenül hiszik el a képzelgéseit. „Az univerzum nyüzsög az élettől. Ne hülyéskedjünk már!” - mondta, hozzátéve, a Men in Black című film csak a jéghegy csúcsa, nem kitalált bolondozás, hanem maga a valóság.

Az énekes a kormánypárti csatornának azt is kifejtette, hogy 12 éves kora óta hozzák-viszik az ufók, pontosan emlékszik a találkozásaikra, sőt, járt már a saját sírjánál, Erdélyben és Horvátországban is.