Pataky Attila: Magyar Péter egy véglény, aki a magyar népet elárulva akar politikus lenni, az egy szörnyeteg

kormánypropaganda;Pataky Attila;Magyar Péter;

2024-06-06 12:44:00

Szerinte Orbán Viktort titokban még ellenfelei is megsüvegelik.

Kis változatosságot vitt a Magyar Hírlap a Tisza Párt alelnökének napi gyalázásába azzal, hogy most Pataky Attilát kérték meg, mondja el róla a véleményét. (Magyar Péter) „az én szememben áruló.

„Sokan elmondták már, de tényleg így van, aki a gyermekeit, a feleségét beáldozva, arra az asztalra csinálva, ahonnan húsz évig evett, a barátait elárulva, a magyar népet elárulva akar politikus lenni, az egy szörnyeteg” - fogalmazott a zenész, aki el sem tudja képzelni, „kik vagy mik” lehetnek azok, akik körülötte vannak. Hiszen egy áruló ma elárulta a nemzetét, a családját, holnap őket fogja elárulni. Bárkit bármikor - fűzte hozzá. Ezt követően azzal folytatta, biztos benne, hogy a Békemenetből senki sem tudna úgy szembefordulni a miniszterelnökkel, mint ahogy azt Magyar Péter tette, mivel akik oda eljöttek, tiszta szívvel érkeztek, haza- és nemzetszerető emberek, nem köpönyegforgatók.

Kifogásolta, hogy az ellenzéki politikus egy szélkakas, unalmas, monoton ember, aki felmondja a leckét, amit az árulókkal felmondatnak, ráadásul nincs semmiféle jövőképe. „A finnek és a svédek esetében nagy hagyománya van a közös teherviselésen alapuló hadseregszervezésnek. Akár a nőket is sorozhatják. Magyar P.-nek is ilyen uniós jövőképe lehet. Szülés helyett ölés. Az, hogy holnapután mi lesz az emberekkel? Fogalma sincs” - magyarázta az Edda frontembere, megjegyezve, hogy a Tisza Párt alelnöke egy kilóra megvett hazaáruló. Azt hangoztatta, egy út van más nincs, Orbán Viktorral pedig még ellenségeinek is szóba kell állniuk. Ráadásul a miniszterelnök formátumú politikussá emelte magát, akit még az ellenfelei is megsüvegelnek - a többség titokban biztosan megteszi.

„Magyar P. egy véglény számomra. Egy nemzetét, családját, politikai közösségét eláruló véglény. Egy karrierista aljaember. Ez még magát sem tudja megvédeni, nemhogy a gyermekeket, unokáinkat”

- zárta nyilatkozatát Pataky Attila.