- Tíz napig betiltják az X-et Venezuelában, mert az elnök szerint Elon Musk gyűlöletet terjeszt

2024-08-09 14:05:00

Nicolás Maduro veneziuelai elnök bejelentette, hogy az X közösségi média platformot 10 napra betiltják az országban, mivel szerinte annak tulajdonosa, Elon Musk gyűlöletet terjeszt - írta meg a Gudardian.

A vitattott kürülmények közt újraválasztott elnök azzal vádolta Muskot, hogy "gyűlöletkeltésre" használja a platformot. Ez alatt feltehetően arra gondolt, hogy Elon Musk igencsak kritikus hangnemben kommentálta a teljesítményét: arról posztolt, hogy a venezuelai választásokat szerinte elcsalták, Madurót pedig egy diktátornak nevezte, aki szégyellhetné magát. A politikus azt a vádat is megfogalmazta, hogy a platformot arra használták, hogy politikai zavargásokat idézzenek elő az országban.

Az AP hírügynökség venezuelai tudósítói arról számoltak be, hogy Maduro döntése nyomán csütörtök estére le is állt az X, a közösségi média alkalmazás elérhetetlenné vált két magántelefonszolgáltatáson és az állami tulajdonú Movilneten is. „X, kifelé 10 napig! Elon Musk kifelé!” – jelentette be Maduro büszkén. Az X sajtóirodája nem reagált a The Guardian megkeresésére.

A lap felidézi, hogy a választások óta Maduro több ízben hangoztatta, hogy „szabályozni kell” a közösségi médiát Venezuelában, mivel szerinte azt ellenfelei arra használták, hogy megfenyegessék követőit, politikai szövetségeseit, valamint katonákat, rendőröket.

Venezuelában a július végi választás óta forrnak az indulatok. A hivatalos adatok szerint a regnáló elnököt, Nicolás Madurót a szavazatok 51 százalékával újra megválasztották Venezuela élére, csakhogy az előzetes várakozások nagyon nem ezt mutatták. Az ellenzék azt állítja, hogy Eduardo González a voksok 70 , és a nem a 44,02 százalékát szerezte meg az elnökválasztáson.

Bár a venezuelai főváros, Caracas főútjain mindenütt Nicolas Maduro elnök köszönt vissza az elnökválasztás kampányplakátjairól, a 11 éve hatalmon lévő baloldali autoriter vezetőt a legutóbbi felmérésekben megelőzte az ellenzék jelöltje, Edmundo González, egy kevéssé ismert nyugalmazott diplomata. A fejleménytől megrettent Nicolas Maduro egy múlt heti nagygyűlésen már azzal riogatott, hogy az ellenzék győzelme „gyilkos testvérháborúba” taszítaná az országot.