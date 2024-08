- Orbán Viktor megtiltotta, de most mégis tartottak palesztinpárti tüntetést a Szabadság téren

Á. B.;

tüntetés;Palesztina;Komáromy Gergely;

2024-08-09 18:24:00

„Őslakosok világnapja – World's Indigenous Peoples Day Protest Freedom & Justice For Palestine!” névvel tüntetés kezdődött péntek délután a Szabadság téren, az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége előtt - derül ki a Telex beszámolójából.

A résztvevők az „„elnyomás, kizsákmányolás, megszállás, gyarmatosítás és neo-kolonizáció, apartheid és rasszizmus, etnikai tisztogatás és népirtás ellen” állnak ki, de leginkább a palesztin nép szabadsága mellett.

Mindezt pedig úgy, hogy Magyarországon nem lehet ilyen tüntetést tartani, Orbán Viktor még 2023. október 13-án jelezte, hogy a magyar hatóságok nem fognak engedélyt adni rájuk.

A szervező a Gregory G Ras néven ismert Komáromy Gergely a portálnak azt mondta, bár Palesztina nem szerepelt beadványában, minden más lefedte a témát. Hozzátette, a világnapokat amúgy is szereti, augusztus kilencedike pedig az őslakóké.

A kezdésre már a rendőrség is rájött, hogy ez egy Palesztina melletti kiállás, de Komáromy Gergely azt mondta a rendőröknek, erőszak nem lesz, a törvényeket pedig betartják. Azért is az Egyesült Államok nagykövetsége elé szervezte a tüntetést, mert korábbi megmozdulásait is itt tartotta, másfelől a kizsákmányoló világrend ellen is tiltakozni kíván. Az egyik felszólaló azt mondta, hogy a magyaroknak ki kellene állniuk a palesztinok mellett, hisz tudják, milyen az, ha többször elveszik a területeinket.

Két ellentüntető is megjelent a téren, ők egy izraeli zászlót tartottak a kezükben. A Telex beszámolója szerint egyébként rendben, atrocitás nélkül zajlott le a megmozdulás.