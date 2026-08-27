Fizikailag akarta bántalmazni a csecsen üzletember Komáromyt?

A csecsen Magomad Daszajev ügyében új, meglehetősen durva részletre derült fény. Kezdetben még csak arról szóltak a hírek, hogy a Magyarországon élő csecsen férfi barátilag jelezte az aktivista Komáromy Gergelynek, hogy nem volt szép tőle festékes zacskóval megdobni a Szabadság téri szovjet emlékművet, az Index azonban hétfőn azt írta, hogy fizikailag is bántalmazni akarta Komáromyt.