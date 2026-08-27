Sóletfesztivál körül próbáltak kavarni a palesztinbarátok.
Az esemény szervezője az utóbbi évek kormányellenes megmozdulásairól ismert Komáromy Gergely.
Az ítélet nem jogerős, ugyanis a zenész felmentésért fellebbezett.
A csecsen Magomad Daszajev ügyében új, meglehetősen durva részletre derült fény. Kezdetben még csak arról szóltak a hírek, hogy a Magyarországon élő csecsen férfi barátilag jelezte az aktivista Komáromy Gergelynek, hogy nem volt szép tőle festékes zacskóval megdobni a Szabadság téri szovjet emlékművet, az Index azonban hétfőn azt írta, hogy fizikailag is bántalmazni akarta Komáromyt.
Eddig még sem Novák Előd, sem Budaházy György nem kapott fenyegetést csecsenektől vagy oroszoktól. Pedig mindketten régóta és meglehetősen drasztikus eszközökkel próbálják elérni a Szabadság téri szovjet katonai emlékmű áthelyezését.