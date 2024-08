- Itt a nyár, a BKK felújításokat végez, az autósok anyáznak

Szalai Anna;

2024-08-10 05:50:00

„A kurva anyádat” – szólt le a mentős a Szent István körútról a Markó utca felé kanyarodó mentőautóból. Nehéz lett volna megfejteni, hogy kinek is címezte a sértést, lévén a kereszteződésben minden irányból egymást érték az autók, ameddig a szem ellátott. A zebrákon összeérő lökhárítók között slisszoló gyalogosok örömmel nyugtázták, hogy ők legalább haladhatnak. Az autósok vérmérsékletük szerint káromkodtak, bömböltették a rádiót, nyomták a dudát, öntötték magukba a vizet, próbáltak ügyeskedni vagy csak unott beletörődéssel vártak. A fenti kép immáron hetek óta napról napra megismétlődik a Margit hídhoz vezető körútszakaszon.

Ez azért is furcsa, mert a nagykörúti 4-es és 6-os villamos idei ütemezett három hetes karbantartási munkája a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtöki tájékoztatása szerint augusztus 4-én befejeződött, így az ehhez kapcsolódó forgalomkorlátozások és buszpótlás is véget ért. Csakhogy a pályajavítással párhuzamosan két másik „esemény is akadályozta a nagykörúti villamosok forgalmát, ezért ezek időtartama alatt egy-egy szakaszon pótlóbuszok közlekedtek”. Így még mindig tart a járdafelújítás a Margit hídon Buda felé, ezért a Jászai Mari tértől a margitszigeti lehajtóig a gyalogos- és a kerékpáros-forgalmat a külső sávba terelik, a közúti forgalom csak a belső sávban haladhat. A szigeti lehajtó és a budai hídfő között újra két közúti sávban lehet közlekedni. Ez az egysávos lezárás pedig visszaduzzasztja a körutat a Nyugati pályaudvarig, sőt, esetenként azon túl is. Ezenfelül a híd túloldalán a Margit körúton a Török utcáig szintén lezártak egy sávot felújítás miatt. Emiatt három buszjáratot is eltereltek.

Sokak idegeit borzolja a Róbert Károly körúton a Kacsóh Pongrác úti felüljáró előtt végzett burkolatjavítás is,

ami miatt most éppen a belső és a középső sávot zárták le, így az autósokat a villamospályára, valamint a megnyitott külső sávra terelik. A villamosok számára kötelező elsőbbséget adni. A gyalogosoknak az 1-es villamost ajánlják, mert a járdát már korábban lezárták. Csakhogy az 1-es villamos Puskás Ferenc Stadion és Népliget közötti szakaszát is felújítják, így ott is pótlóbuszok járnak. Ezek közlekedését ideiglenes buszsáv segíti, amitől torlódik az autóssor.

A Rákóczi úton szintén lezárták a buszsávot burkolatjavítás miatt, így a buszok is az autók között araszolnak az Astoriától a Blaha Lujza térig. És ha mindez nem lenne elég, tart a Sziget fesztivál is, így lezárták a budai alsó rakpartot a Mozaik utca és a bevásárlóközpont között, de augusztus 13-ig 13 órától hajnali 3 óráig időszakos lezárásra kell számítani a Mozaik utca és a Margit híd között is.

A rakpartról a Szentendrei útra terelődő autósok ott se sok jóra számíthatnak, hiszen ott szintén javítják a burkolatot, így hol ezt, hol azt a sávot zárják le. A sor az Árpád hídon torlódik. Ha valaki a pesti rakparton haladna, felejtse el, lévén a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszt nyáridőre átadták a gyalogos- és kerékpáros-forgalomnak. De hétvégén a Margit híd és az Erzsébet híd között sincs autós átjárás.

Ezenfelül lezárták a Fogarasi úti felüljárót, felújítanak a Soroksári úton, a Gubacsi úton, egy sáv járható Szerémi, Budafoki és Fehérvári úton. Több utcát lezártak a budai Várban és környékén. Közműépítések, útfelújítások, építkezések miatt több belvárosi utca sem járható, a népligeti felüljáró állapotát pedig ismét felmérik, így itt is elveszett egy sáv. Ezek mellett is nagyon hosszan sorolhatnánk az út-, sáv és felüljáró lezárásokat, több tucatnyi zajlik belőlük ugyanis Budapesten. A BKK saját honlapját ajánlja tájékozódásra.

A BKK az egymásba érő munkákra vonatkozó kérdésünkre azt válaszolta, hogy nem volt ez másként tavaly se, lévén mindig nyárra időzítik a szükséges karbantartásokat, mivel ilyenkor alacsonyabb a forgalmi terhelés és a város ősszel felkészülten várhatja a tanévkezdést. Az előre tervezett és ütemezett idei munkáknak köszönhetően

szeptember elejétől könnyebben és kiszámíthatóbban lehet majd közlekedni olyan fontos útvonalakon, mint a Rákóczi út, a Budakeszi út, a Róbert Károly körút, illetve az 1-es villamos vonalán is.

Azt is hozzátették, hogy ezek az ismétlődő javítások elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jelentősebb beavatkozások és az azzal járó hosszabb korlátozások elkerülhetők legyenek.

Jó példa erre a nagykörúti 4-es és 6-os villamos, amely Európa egyik legsűrűbben közlekedő vonala. A rendkívül sűrű, éjjel-nappali közlekedés azonban erősen igénybe veszi a villamospályát, márpedig az utolsó jelentős felújítás 2020-ban volt itt. Azóta minden évben csak kisebb, 1-3 napos javítások voltak. Az idei 3 hetes forgalomkorlátozás alatt több olyan karbantartást is elvégeztek, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az üzembiztos forgalom fenntartásához.