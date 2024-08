Rónay Tamás;

Észak-Korea;Freddie Mercury;

2024-08-12 06:00:00

Egyre népszerűbb a Facebookon egy videófelvétel, amely egy észak-koreai katonai kórust mutat, amint Freddie Mercury híres dalát, az „I want to break free”-t adja elő. A dalárda előtt Kim Dzsong Un, az ország mindenható ura ül, széles mosollyal az arcán. Elképzelni is nehéz annál bizarrabb szituációt, minthogy épp egy katonákból álló kórus énekel egy a Nyugaton oly népszerű dalt, amelynek címe magyarra fordítva: „Ki akarok törni”.

A felvétel döbbenetes, de hamis. Eredetileg tavaly bukkant fel egy szatirikus Youtube-csatornán. Nem mesterséges intelligencia állította elő, hiszen a képsorok valódiak: 2015-ben rögzítették a Koreai Munkapárt 70. évfordulóján, csak a hangot játszották alá utólag. Észak-Koreában a rockzene sem ismert, egy felvétel tanúsága szerint a helyiek zavartan szemlélték a szlovén Laibach zenekar számukra különösen csengő dalait. Ők a Kim családot, vagy a hadsereget dicsőítő népi nótákhoz vannak szokva.

Függetlenül attól, hogy a klip hamis, ma már meg sem lepődhetnénk még a legbizarrabb történéseken sem, hiszen az utóbbi években elképesztő események történtek mind a magyar-, mind a világpolitikában. Húsz éve, az uniós csatlakozás évében aligha gondoltuk volna, hogy a magyar külpolitika számára Brüsszel „hazugsággyárrá” változik, s szemében a Nyugat lesz „háborúpárti”, amint azt is megmosolyogtuk volna, hogy a magyar költségvetést az amerikai elnökválasztáshoz kötik, 2007-ben pedig, a schengeni csatlakozásunk évében rossz viccnek gondoltuk volna, hogy 2024-ben több uniós ország azt követeli: állítsák vissza az ellenőrzést a magyar határon, mert feltehetően orosz kémeknek tesszük lehetővé, hogy szabadon mozogjanak az EU területén.

Egyes jelek arra utalnak, hogy a világ, ha lassan is, de kezd visszatérni a normalitás útjára. Ám hogy Magyarországnak is sikerül-e „kitörnie” a bizarr világból, azt egyelőre csak remélni tudjuk.