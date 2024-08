- Keresztet állítanak a Gellért-hegyi Szabadság-szobor oldalára

Á. B.;

Szabadság-szobor;Gellért-hegy;Citadella;

2024-08-12 12:15:00

„A hosszú évek óta elzárt és mára leromlott állapotú Citadella megújításával sok évtizedes adósságot törlesztünk. Célunk, hogy Budapest tetején egy szerethető helyszínt adjunk vissza az embereknek, ahol a hazai és a külföldi látogatók is tartalmasan tölthetik el az időt” - közölte egy hétfő délelőtti bejegyzésben Facebook-oldalán a Nemzeti Hauszmann Program.

Mint írták, a munkálatok egyik leglátványosabb elemeként megnyitották a falakat az északi és a déli oldalon. Zajlik a talapzaton feltárt kőhibák és az időjárás okozta erózió javítása, valamint a kőelemek cseréje és restaurálása. A munka során a szakemberek megtisztítják a főszobor és a kompozíció többi elemének felületét is. Mindemellett átvizsgálják a szobrokban található több ezer rögzítőcsavart és kijavítják az esetleges repedések okozta hibákat is. Jelenleg a fémrestaurátorok a belső szerkezeti kötéseket cserélik, valamint a külső felületek tisztítását is elvégzik.

Emellett a talapzatra elhelyeznek egy keresztet, az 1100 éves magyar államiság, a nyugati kereszténység és az európai kultúrkör legfontosabb szimbólumát. „Arra a talapzatra, amelyet a sztálinista Borisz Jofan tervezett, és ahol korábban a szovjet katona szobra állt, egy keresztet állítunk. A restaurálási munkálatokat követően elkezdjük a szobor körül lévő terasz új kialakítását, amely megjelenésében illeszkedni fog a Citadella megújuló külső és belső közparkjaihoz” - fogalmaznak a bejegyzésben, kitérve arra is, hogy a munkák befejezése 2026-ban várható.