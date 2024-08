- Már magánszemélyek bankszámlaadatai után is kíváncsiskodik a Szuverenitásvédelmi Hivatal

Á. B.;

Lánczi Tamás;államhatalom;Szuverenitásvédelmi Hivatal;

2024-08-12 11:35:00

Kereskedelmi bankok ügyfeleinek számlájára érkező utalásokról is adatokat kér a Szuverenitásvédelmi Hivatal - derül ki azokból az üzenetváltásokból, amelyet az Átlátszó szerzett meg egy perben.

Az oknyomozó portál azt írja, több kulcsfontosságú állami intézmény vezetője is pozitív választ adott a Szuverenitásvédelmi Hivatal megkereséseire, amelyekben a hivatal a megkeresett szervezetekhez információgyűjtésre vonatkozó kérésekkel fordult. Ilyen volt például a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH), vagy éppen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is. Ezek alapján úgy fest, hogy a kérések túlterjeszkednek a Lánczi Tamás vezette hivatal törvényi felhatalmazásán, ami csak konkrét vizsgálatok esetében kötelezi az állami szerveket a tájékoztatásadásra. Több levélben már arra kérték az intézményeket, hogy saját területükön folyamatosan gyűjtsék „a szuverenitást sértő vagy veszélyeztető” tevékenységekkel kapcsolatos információkat - mindezt pedig adják át a fideszes szervezetnek. Vagyis már általános jelleggel is kíváncsiak bizonyos adatokra.

Azonban a vonatkozó törvény nem hatalmazza fel a hivatalt a banktitkok megismerésére, ám a jegybanktól mégis azt kérték, hogy a hivatal „a szuverenitásvédelmi törvény szempontjából megalkotott” kimutatásokat kapjon magánszemélyek és cégek bankszámlájára érkező utalásokról. A könyvvizsgálói kamara azt közölte, nem tervezi teljesíteni a NER bunkósbotjaként szolgáló hivatal kéréseit. Korábban már az ügyvédi kamara is megtagadta azon információk átadását, amelyek sértik az ügyvédi titoktartást.

A Lánczi Tamás-féle állami szerv emellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) is felkeresték, hogy mostantól dokumentálják az „operatív elemző-értékelő” (azaz a bűnügyi, fedett hírszerzési) tevékenysége során észlelt, „szuverenitást sértő vagy veszélyeztető tevékenységekkel kapcsolatos” információkat, és ezeket haladéktalanul adja át a „társszervek” részére.

Még érdekesebb, hogy az NMHH-tól azt kérik, hogy a műsorfigyelő és -elemző főosztálya készítsen elemzéseket „a nemzeti szuverenitást sértő tartalmak megjelenéséről”, a hatóság pedig állítson fel egy olyan rendszert, ahol lakossági bejelentéseket fogadnak az ilyen tartalmakról. Természetesen ezeket haladéktalanul küldjék el nekik, emellett azt kérik, legyen felelőse a szuverenitásvédelmi adatok gyűjtésének és továbbításának, valamint egészítsék ki a hatóság szabályzatait a „szuverenitás védelmét elősegítő szakmai és fegyelmi szabályokról”.