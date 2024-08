- 157 millió forint értékben foglalt le autókat a NAV egy adócsaló kereskedőtől

O. A.;

adócsalás;NAV;lefoglalás;autókereskedés;

2024-08-12 15:05:00

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a kockázatelemzés után ellenőrzést indított, és 23 gépjárművet foglalt le - írja közösségi oldalán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Azt írják, a NAV a gépjármű-kereskedelem terén speciális kockázatelemzési és szűrési módszereket alkalmaz a különféle adóelkerülő folyamatok felderítésére. Így került az ellenőrök látókörébe az a kereskedő is, aki az Európai Unió területéről, jellemzően Belgiumból és Hollandiából szerezte be a használt, ám így is jelentős értéket képviselő személygépjárműveket.

A kereskedő a használt ingóságok értékesítéséhez kapcsolódó különös szabályok, az úgynevezett különbözeti adózás alkalmazásával csökkentette minimálisra a bevétel utáni adófizetési kötelezettségét, amelyre azonban nem volt jogosult. Annak ellenére alkalmazta ezt a számára kedvezőbb adózási módot, hogy a gépjárművek beszerzési számláin egyértelműen szerepelt az adókötelezettségek helyes teljesítéséhez irányadó információ.

A NAV-vizsgálat feltárta, hogy a kereskedő gépjárműveit két bizományos társaság értékesíti, továbbá az adózó székhelyét is ezekkel a cégekkel azonos telephelyre jelentette be. Kiderült az is, hogy a tulajdonos-ügyvezetőnek a vizsgált társaságon kívül még nyolc további cégben van érdekeltsége, ezekből három már kényszertörlési, kettő felszámolási eljárás alatt áll. A tulajdonos-ügyvezető a korábbi munkahelyei, és képesítést nem igénylő feladatai alapján egyébként alkalmatlannak tűnt a kereskedés irányítására, a cégben betöltött szerepe így feltételezhetően csak névleges volt.

A kereskedő a vizsgált időszakban ötven gépjárművet szerzett be az unióból és nyolcvanöt gépjárművet értékesített belföldön. A különbözeti adózást csalárd módon alkalmazva

a költségvetésnek több mint 76 millió forint kárt okozott.

A NAV az adóhiány, és az adóbírság megtérülésére ideiglenes biztosítási intézkedést alkalmazott, zárolta a kereskedő bankszámláit. Ezzel egyidőben a végrehajtók négy telephelyen huszonhárom nagyértékű gépjárművet foglaltak le,