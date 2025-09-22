Kormányablak nyílt Mészáros Lőrinc autókereskedésében, az állam fizeti a bérleti díjat

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium érvelése szerint az állam jól jár, ha fizet a Mészáros M1 Autókereskedő Kft.-nek azért, hogy az épületükben működhessen a kormányablak.