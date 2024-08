- Empátia kontra Revans

Mosolygó Miklós;

Egyesült Államok;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;Kamala Harris;

2024-08-13 06:00:00

Egy szombati közvélemény-kutatás szerint Kamala Harris már stabilan 4 százalékponttal vezet az elnökválasztás szempontjából kiemelten fontos Wisconsin, Michigan és Pennsylvania államokban. Sokan már a 2008-as Obama-lázról beszélnek és tény, hogy az 59 éves, de jóval fiatalabbnak tűnő Harrisnek hetek alatt sikerült az, ami Bidennek már nem: lázba hozni a Z-generációs és fekete szavazókat. Az afrikai és indiai gyökerekkel rendelkező alelnök elődje, Hillary Clinton jégvágóval metszett tökéletessége helyett empátiát és felvállalt tökéletlenséget kínál a szavazóinak.

A hisztérikus nevetéséből dalt, egy kókuszpálmáról szóló félresikerült bölcselkedéséből virális tartalmat gyártott kampánycsapata a TikTokra. Egy olyan országban, ahol 30 év alattiak jelentős része szorongással vagy más mentális problémákkal küzd az önképe miatt, ez komoly politikai vonzerőt jelent. Tim Walz alelnökjelölt szintén az esendők pártján áll. Egy történet szerint a középiskolában edzett focicsapatából egy fiú elárulta neki, hogy meleg és tanácsot kért arra, hogyan dolgozza fel ezt. Walz nemcsak meghallgatta, de támogatta is a srácot az iskola első LMBTQ klubjának elindításában. És akkor nem beszéltünk a demokraták fő ügyéhez, az abortuszhoz fűződő jogok védelméhez, amelyeket 2022-es Roe kontra Wade ítélet kinyírása óta drámai módon korlátoztak a republikánus vezetésű államokban. Ám más prioritásai is vannak a választóknak. Sokan ma is érzik a magas infláció okozta megélhetési válságot és a tömeges illegális migráció okozta áldatlan állapotokat. Rajtuk kívül pedig létezik egy erőszakos kisebbség, amely máig hiszi, hogy 2020-ban ellopták a választásokat Donald Trump elnöktől. Ők mindent meg fognak tenni, hogy ezúttal ne történjen hasonló fiaskó. Akár meglesz a kellő mennyiségű szavazat, akár nem.