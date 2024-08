- Az EU külügyi főképviselője szankcionálná a gázaiak kiéheztetésére buzdító izraeli minisztereket

Josep Borrell kül- és biztonságpolitikáért felelős uniós főképviselő szankciókat kezdeményezett két izraeli miniszter ellen, aki a gázai palesztinok kiéheztetését szorgalmazta.

A szankcióknak az EU napirendjén kell szerepelniük - írta Borrell az X közösségi oldalon vasárnap este megosztott bejegyzésében. Borrell szerint Izrael nemzetbiztonsági minisztere, Itamár Bengvír háborús bűnök elkövetésére buzdít azzal, hogy a palesztin civileknek szánt üzemanyag- és segélyszállítások leállítására szólított fel.

- olvasható a bejegyzésben.

A főképviselő leszögezte, hogy „Becalel Smotrics izraeli pénzügyminiszter baljós kijelentéseihez hasonlóan ez is háborús bűnökre való felbujtás”. Josep Borrell korábban bírálta Smotrics kijelentését is, amikor az izraeli miniszter arról értekezett, hogy „indokolt lenne erkölcsileg” kétmillió gázai lakos halálra éheztetése annak érdekében, hogy elérjék a Hamász által fogva tartott izraeli túszok szabadon bocsátását.

Az uniós főképviselő felszólította az izraeli kormányt, hogy egyértelműen határolódjon el a háborús bűnök elkövetésére irányuló kijelentésektől, és jóhiszeműen vegyen részt az Egyesült Államok, Katar és Egyiptom által támogatott tárgyalásokon az azonnali tűzszünet érdekében.

While the World pushes for a ceasefire in #Gaza, Min. Ben Gvir calls for cutting fuel & aid to civilians.



Like Min. Smotrich sinister statements, this is an incitement to war crimes. Sanctions must be on our EU agenda.



I support UN @Volker_Turk in his strong condamnations. 1/2