- Teljes készültségben az izraeli légierő

Gál Mária;

Irán;Izrael;

2024-08-13 07:52:00

Hétfőn teljes készültségben állt már az izraeli légierő, a legénységnek megtiltottak mindenféle külföldre utazást. A katonai rabbinátus már vasárnap elrendelte az operatív tevékenységet végző katonáknak, hogy ne böjtöljenek a hétfő este kezdődő 25 órás böjtnapon. A világ zsidósága legszomorúbb napjának tartott, az idén augusztus 12-én este kezdődő Tisa Be’Áv ünnep, az első és a második templom pusztulását gyászoló 25 órás böjtnap. A történelmi tapasztalat pedig azt mutatja, ünnepnapokon nagyobb a valószínűsége egy Izrael elleni támadásnak. Izraeli sajtójelentések szerint a készültség fokozásának oka az, hogy az új hírszerzési adatok szerint Irán napokon belül Izrael megtámadására készül és ez a támadás a korábbi becsültnél jóval nagyobb horderejű lesz. Arról nincsenek egyelőre nyilvános információk, hogy Irán és a Hezbollah egyszerre, vagy egymást követően több hullámban támad, csupán annyi, hogy mindkét irányból várható a megtorlás. A perzsa állam Iszmail Haníje július 31-i teheráni likvidálása miatt, a libanoni Hezbollah síita terrorszervezet pedig katonai vezetője, Fuadr Sukr meggyilkolása miatt ígért válaszcsapást Izraelre.

Múlt heti jelentések még azt valószínűsítették, hogy a pszichológiai hadviselésen túl az iráni késlekedés annak köszönhető, hogy nincs egyetértés a teheráni vezetésen belül – a keményvonalas Forradalmi Gárda valamint Ali Hamenei ajatollah izraeli városokra és katonai célpontokra szeretne súlyos csapásokat mérni, míg a mérsékeltebb szárnyhoz tartozó új elnök, Maszúd Peszeskján egy korlátozottabb, lehetőleg ne a zsidó állam területére, hanem valamely külföldi Moszad létesítményre mért csapásra próbálja rávenni a döntéshozókat.

Az erőviszonyok azonban a keményvonalasoknak kedveznek, minden jel szerint Irán közvetlen megtorlásra készül Izrael ellen.

És ugyanezt teszi a térségbeli legerősebb szövetségese, a Hezbollah is. Az izraeli média hétfőn arról számolt be, hogy a terrorcsoport főhadiszállásait teljesen kiürítették, Izrael északi szomszédjában, Libanonban a lakosság és a politikai pártok is azt valószínűsítik ez alapján, hogy a támadás, amely a két állam közötti háborúba torkollhat, küszöbön áll. A The Times of Israel a szaúdi tulajdonú Asharq Al-Awsat alapján arról számolt be, hogy Libanonban az ellenzéki pártok által uralt régiókban és Bejrút egyes részein óriásplakátok jelentek meg, amelyek a Hezbollah Izrael elleni katonai hadjáratának befejezését követelik. A "Elég, elegünk van" és "Nem akarunk háborút" feliratú plakátokat egyetlen párt vagy civil szervezet sem vállalta magára, de a névtelenül nyilatkozó politikusok azt állították, hogy az óriásplakátok "az emberek túlnyomó többségének álláspontját tükrözik, függetlenül a felekezeti és politikai hovatartozástól. A megszólalók szerint a libanoniak többsége úgy véli, hogy a dél-libanoni izraeli légicsapásokban meghaltakat "az iráni menetrend oltárán áldozta fel a Hezbollah”.

A nemzetközi közösség is arra készül, hogy rövidesen lép Irán. Erre utal az is, hogy hétfőn az Egyesült Királyság, Franciaország és Németország közös nyilatkozatban szólította fel Iránt és szövetségeseit, hogy ne támadja meg Izraelt, ne kockáztassa, hogy a térség totális háborúba sodródjon. Megszólalt a Vatikán is. A pápai állam arra szólította fel Iránt, hogy „minden módon” tartózkodjon a közel-keleti konfliktus súlyosbításától.

Az Egyesült Államok, amely az utóbbi két hétben látványosan megerősítette katonai jelenlétét, Joáv Galant izraeli és Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter vasárnap esti telefonbeszélgetése után újabb intézkedéseket hozott. A Pentagon közleménye szerint Austin elrendelte a USS Georgia irányított rakéta-tengeralattjáró Közel-Keletre telepítését és utasította az Abraham Lincoln csapásmérő csoportot is, hogy gyorsítsa fel a térségbe való áttelepedését. Utóbbi a Theodore Roosevelt repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot váltja fel. A Lincoln fedélzetén F-35-ös és F/A-18-as vadászgépekkel érkezik.

Az iráni- Hezbollah csapás küszöbön állását valószínűsíti az is, hogy véget ért az olimpia, illetve az, hogy Jahja Szinvár, a Hamász új vezetője lemondta a csütörtökre tervezett tűzszüneti és túsztárgyalásokon való részvételt.