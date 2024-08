- Tagadja az MNB, hogy megállapodott volna a Szuverenitásvédelmi Hivatallal

P. L.;

Mint beszámoltunk róla, magánszemélyek bankszámlájára érkező utalásokról is adatokat kért az Orbán-kormány politikai bunkósbotjaként funkcionáló Szuverenitásvédelmi Hivatal. Az Átlátszó arról írt, hogy több kulcsfontosságú állami intézmény vezetője is pozitív választ adott a Lánczi Tamás propagandista által vezetett revolverintézmény megkereséseire, amelyekben a hivatal a megkeresett szervezetekhez információgyűjtésre vonatkozó kérésekkel fordult. Ilyen volt például a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság (NMHH), vagy éppen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is. Ezek alapján úgy fest, hogy a kérések túlterjeszkednek a Lánczi-féle hivatal törvényi felhatalmazásán, ami csak konkrét vizsgálatok esetében kötelezi az állami szerveket a tájékoztatásadásra.

Ligeti Miklós, a Szuverenitásvédelmi Hivatal által szintén vegzált Transparency International Magyarország jog igazgatója az RTL Híradónak nyilatkozva úgy látta, Láncziék szerepzavarban vannak. Állami adathalászatot próbálnak kialakítani oly módon, hogy az állami társhatóságokat szólítják fel olyan feladatok elvégzésére, amelyekre törvényi felhatalmazás alapján a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak nincs lehetősége. Ligeti Miklós leszögezte, sem a NAV, sem a jegybank, sem Láncziék nem tehetik meg, hogy az állami hatóságok pénzmosásvédelmi küzdelme keretében keletkezett adatokat átszűrjék a saját szempontjaik mentén.

A jegybank az RTL Híradó megkeresésére azt közölte, hogy az MNB és a Szuverenitásvédelmi Hivatal között jelenleg nincs együttműködési megállapodás, valamint, hogy az együttműködési megállapodások alkalmazása során az MNB köteles betartani a hatályos EU-s és magyarországi jogszabályi előírásokat. A csatorna a Lánczi-féle kormányzati revolverképződményt is kereste, de választ tőlük természetesen nem kaptak.