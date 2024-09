- Ciki lett a magánrepülőgép, kitört egy kis zöld forradalom a zeneiparban

klímavédelem;zeneipar;

2024-09-04 16:39:00 CEST

A klímaváltozás globális kihívásai közepette a zenei szektor is szembesül saját környezeti hatásaival és felelősségével. Robert Del Naja, a Massive Attack frontembere szerint eljött az idő konkrét lépéseket tenni a zene ökológiai lábnyomának mérséklésére. A brit együttes "Act 1.5" fesztiválja Bristolban új mércét állít fel a fenntartható rendezvényszervezés terén. Az esemény, amely nevében az ENSZ 2015-ös klímaegyezményére utal, teljes egészében megújuló energiával működik majd, számos innovatív megoldást alkalmazva. Többek között újratölthető akkumulátorokkal működő színpadokkal és kizárólag növényi alapú ételkínálattal készülnek.

De a Massive Attack kezdeményezése nem egyedülálló a zenei világban. A Coldplay Music of the Spheres turnéja során például kinetikus padlókat és napelemeket használt az energiaigény fedezésére. Ezek a kinetikus padlók a tomboló tömeg táncából felszabaduló energiát alakítják át felhasználható elektromossággá, bevonva a közönséget is a közös küzdelembe. A zenekar emellett elkötelezte magát, hogy minden eladott jegy után egy fát ültet, ami eddig több mint 5 millió palánta telepítését eredményezte világszerte.

Az együttesek mellett Billie Eilish, a fiatalabb generációk popikonja, szintén élen jár a fenntarthatóság terén. "Happier Than Ever" világturnéja során együttműködött a Reverb szervezettel, amely segít a művészeknek és fesztiváloknak környezetbarátabbá tenni eseményeiket. A Reverb a koncertek és turnék környezeti terhelésének csökkentésére átfogó programokat dolgoz ki, az egyszer használatos műanyag palackok kiküszöbölésétől kezdve a helyi gazdáktól származó élelmiszerek beszerzésén át a turnébuszok fenntartható biodízellel való üzemeltetéséig.

A fenntarthatóság élharcosai közé sorolhatjuk még a The 1975 brit zenekart, amely alternatív megoldásként növényi olajat használ turnébuszai és felszereléseik működtetéséhez. Ez a megújuló üzemanyag körülbelül 90 százalékkal kevesebb szén-dioxid-kibocsátással jár a hagyományos dízelhez képest. Az együttes emellett szigorú újrahasznosítási protokollt vezetett be, amelynek eredményeként a turnéik során keletkező hulladék 60 százalékát sikerül újrahasznosítani.

Bár ezek a minták most válnak igazán közkeletűvé, a Radiohead már 2008 óta aktívan dolgozik karbonlábnyomának csökkentésén. Az együttes korábban egy átfogó tanulmányt készíttetett turnéik környezeti hatásairól, és ennek eredményei alapján vezettek be számos változtatást. Ilyen volt például, hogy áttértek a LED-es világítástechnikára, ami 70 százalékos energiamegtakarítást eredményezett a hagyományos rendszerekhez képest.

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy az iparág még mindig jelentős kihívásokkal néz szembe. Egy átlagos stadionkoncert körülbelül 500 tonna szén-dioxid-kibocsátással jár, amit nagyjából 50 átlagos háztartás egész éves számlájára lehetne felírni. A legnagyobb kibocsátási forrás általában a rajongók utazása, amely szintén jelentős környezeti terhelést jelent.

Egyes művészek gyakran kritika tárgyává válnak környezeti terhelésük miatt. Taylor Swift magánrepülőgép-használata heves vitákat váltott ki, miután egy 2022-es jelentés szerint a Swift által használt repülők 170 alkalommal szálltak fel egyetlen év alatt, összesen 8294 tonna szén-dioxidot kibocsátva. Ez 1185-szerese egy átlagember éves kibocsátásának.

A tizenkétszeres Grammy-díjas énekesnő mellett Katy Perry és Justin Bieber is kritikákat kapott életmódja és gyakori magánrepülőgép-használat miatt. Különösen azért, mert egy magánrepülőgép utasonként akár 20-szor több szén-dioxidot bocsát ki, mint egy kereskedelmi járat. Drake, a kanadai rapper szintén a bírálatok célpontjává vált, amikor kiderült, hogy egy mindössze 14 perces utat tett meg magángépével, ahelyett, hogy szárazföldön közlekedett volna.

Bár az iparág előtt tornyosulnak a kihívások, számos szerkezeti változtatással igyekeznek átbillenteni a mérleget. 2022-ben több szervezet együttműködésével indult el a The Climate Gig, egy klímavédelmi kezdeményezés, amely lehetőséget ad a zenészeknek és rajongóknak, hogy fenntarthatóbb módon utazhassanak a koncertekre. Emellett a Live Nation, a világ legnagyobb koncertszervező cége is elkötelezte magát, hogy 2030-ra 50 százalékkal csökkenti üvegházhatású gázkibocsátását. Ide sorolható még a Music Declares Emergency nevű szervezet, amelyet művészek, zenei szakemberek és szervezetek hoztak létre egy globális kampány indítására a zeneipar dekarbonizálásáért.

A zeneipar zöldülése a szakemberek szerint egy összetett, állandó folyamat. Bár jelentős előrelépések történtek, még hosszú út áll az iparág előtt a valódi fenntarthatóság eléréséig. Az olyan események, mint a Massive Attack "Act 1.5" fesztiválja, fontos mérföldkövek, de a valódi változáshoz szükség van az egész iparág összefogására, a fogyasztók tudatosságának növelésére és további technológiai innovációkra.