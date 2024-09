- Tovább gyűjtenek a játékfilmre

film;közösségi finanszírozás;Meichl Frida;

A színészek ingyen vállalták el, de így is vannak költségei: a szükséges hárommillió forint több mint felét sikerült összegyűjteni Meichl Frida: Regnum Marianum című filmjének elkészítésére. Lapunk június végén készített interjút a fiatal rendezővel, aki közösségi finanszírozásból tervezi megvalósítani alkotását, amely egy tizenhét éves, katolikus iskolába járó és pozitív terhességi tesztet produkáló lány történetét meséli el. A film nem nélkülözi az önéletrajzi ihletet: "Első általánostól hatodikig egy katolikus iskolába jártam. Ott az ember a szeretet és az elfogadás helyett mindenfajta gyűlöletet megkapott. Folyamatosan azt verték belénk, hogy aki ezt csinálja, az bűnös, aki azt csinálja, az bűnös, ez is a pokolban fog elégni, az is a tisztítótűzbe jut" - mesélte a Népszavának a rendező.

Meichl Frida nem dönt főszereplője helyett: "A fő üzenet a szabad döntés lehetősége, az, hogy a főszereplőben végül tudatosul, hogy joga van dönteni a saját sorsáról" - foglalta össze a lényeget.

Augusztus végéig sikerült összeszedniük a szükséges 1,5 millió forintot, így most van még harminc napjuk, hogy tovább gyűjthessék a - mások mellett Szőke Abigél, Udvaros Dorottya, László Zsolt, Zsótér Sándor szereplésével tervezett - film megvalósításához szükséges pénzt. A mű elkészítését az adjukössze.hu oldalon lehet támogatni, cserébe a forgatáson való részvételt, dedikált forgatókönyvet, dedikált támogatói oklevelet és a díszbemutatóra szóló jegyeket, és persze egy jó ügy támogatásának jó érzését nyújtják az alkotók.