Pozsonyi Piknik;2024;

2024-09-01 09:00:00 CEST

A rendezvényt Újlipótváros kulturális falunapjának is szokták becézni, ahol évről évre számos kulturális és zenei programmal várják a nagyérdeműt szeptember első szombatján, mely idén szeptember 7-ére esik!

Tradícióvá vált, hogy a Pozsonyi Piknikkel indul az őszi kulturális évad, a budapesti színházak, kulturális műhelyek hagyományosan itt kezdik a közös szezonnyitást – kedvezményesen kínálva jegyeiket. A Szent István park mellett alakítják ki a színházak utcáját színpaddal, az Újpesti rakpart „kulturális utcája” végén, a Jászai Mari tér közelében állítják fel a nagyszínpadot. Az egyes sátraknál olyan írók, előadók dedikálják majd köteteiket többek között, mint Fesztbaum Béla, Koltai Róbert, Gaál Ildikó és Péterfy Bori. Kézművesek, árusok, civil szervezetek is nagy számban települnek ki az egésznapos kultúrvigalomra, amelyen többen is fellépnek idén. A Piknik színpadain idén láthatják (a teljesség igénye nélkül) Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert előadását, Erdős Virág verseit, és a MÁV szimfonikusokat, Csányi Sándor előadását, a Szent Efrém és a Fischer Annie zenekart, vagy a FareMido együttest. Színházi produkcióval mutatkoznak meg a színpadon többek között a József Attila Színház, a Nemzeti Táncszínház, a Vígszínház és az Operett színház művészei.

Az idei évben is a Radnóti Miklós utca lesz a gyermekek birodalma! A Gyerekpiknik részen nemcsak a sátrakban várják az érdeklődőket az izgalmasabbnál izgalmasabb programok, aktivitások, hanem a fellépőkkel is testközelbe kerülhetnek kicsik-nagyok, hiszen az egész utca egy nagy „színpad” lesz. Érdemes lesz kilátogatni gyerkőcökkel is a Pozsonyi Piknikre, ugyanis koncertek, előadások sokasága repíti majd a kíváncsi szemeket a mesék világába!

Szeptember 7-én vár mindenkit a Pozsonyi Piknik, a hely, ahol a kultúra otthonra lel!