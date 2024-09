- Hétfőn adta volna át a pályázati pénzből felújított tornatermét a kormányhivatal által bezáratott Iványi-féle szegedi iskola, a legtöbb szülő kétségbe van esve

oktatás;Magyarország;Szeged;tiltakozás;iskola;Iványi Gábor;szülők;kormányhivatal;

2024-08-31 06:45:00 CEST

A csongrád-csanádi kormányhivatal pénteken közleményben jelentette be, hogy törölte a nyilvántartásból a szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Középiskolát. Az indoklás szerint a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) fenntartásában működő intézmény közmű- és adótartozása meghaladta a törvényben meghatározott mértéket. A tartozás összege a kormányhivatal szerint megközelítőleg 140 millió forint, a közleményben ezen kívül szerepel még egy „9 millió forintot meghaladó” tétel is.

Iványi Gábor lelkész, a MET vezetője sokszor elmondta már: tartozásaik abból fakadnak, hogy az állam törvénysértő módon megfosztotta egyházukat eredeti státuszuktól és az azzal járó költségvetési források jelentős részétől. Az állam a többszörösével tartozik nekik, mint ők az államnak. Iványiék ismét ahhoz a strasbourgi emberi jogi bírósághoz fordultak, amely korábban már igazat adott nekik.

„A gyerekek érdeke, hogy olyan rendezett hátterű intézményben tanuljanak, amely biztonságosan, zavartalan oktatást-nevelést biztosít számukra” – állapította meg a csongrád-csanádi kormányhivatal, de arra nem tért ki, mennyiben szolgálja a gyerekek érdekeit, ha a tanévkezdet előtti utolsó pillanatban bezáratja az iskolájukat.

Már mindent előkészítettek az évkezdésre és a tanévnyitó ünnepségre

Iványi Gábor egyháza tiltakozott az eljárás ellen, amely nem egészen egy napot biztosított a szülőknek, hogy új iskolát találjanak a többségében halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyermekeik számára. A 150 gyereket és családot érintő döntés esélyt sem ad a helyzet megoldására – jelentette ki a MET. A szegedi iskola amúgy hétfőn adta volna át pályázati pénzből felújított tornatermét. Már mindent előkészítettek az évkezdésre és a tanévnyitó ünnepségre.

A kormányhivatalok irányításáért felelős Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium (KTM) lapunk megkeresésére közölte, hogy minden érintett gyereknek és tanulónak lehetősége lesz megfelelő intézményben megkezdeni a tanévet: az eljáró kormányhivatalok a Klebelsberg Központtal együttműködve kijelölték azokat az intézményeket, amelyeknek a tanulókat át kell venniük. A kijelölt intézményekben – állította a minisztérium – elegendő férőhely áll rendelkezésre, a kijelölésnél figyelembe vették az érintett gyerekek nyilvántartásban szereplő lakcímét.

A KTM szerint a kormányhivataloknak nem volt más jogi lehetőségük, mint a MET intézményeinek törlése a nyilvántartásból, mert „éveken át akár több tízmilliós közműtartozásokat felhalmozva felelőtlenül annak a veszélynek tették ki a gyerekeket, hogy az óvodákban és iskolákban hamarosan kikapcsolják az áramot, vizet és fűtést”.

Csak a gyerekek érdekeit nem vették figyelembe

A minisztérium által használt többes szám nem véletlen: előzőleg a fővárosi kormányhivatal ugyanígy törölte a nyilvántartásból a MET budapesti intézményét is, amely két iskola összevonásából jött létre, és most költözött (volna) egy önkéntes munkával felújított IX. kerületi épületbe. Ide mintegy 300 gyerek jár. Számukra egyebek között ózdi vagy például nyíregyházi intézményt ajánlottak. A szegediekkel együtt az óvoda és iskola nélkül maradt gyerekek száma már a félezerhez közelít. A MET szerint „összehangolt megsemmisítő akció” indult intézményeik ellen. Iványiék a budapesti és a szegedi esetben is azonnali jogvédelmet kértek.

Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője arról beszélt a Népszavának: a kormányhivatalok döntéseiről minden elmondható, csak az nem, hogy a gyerekek érdekeit vették figyelembe. Néhány nappal tanévkezdés előtt zárták be az iskolákat olyan tartozásokra hivatkozva, amelyek évek óta tartó jogsértés miatt alakultak ki, miután a kormány megvonta az állami támogatásokat az Iványi Gábor által vezetett egyháztól – hangsúlyozta.

A szakszervezet ügyvivője különösen embertelennek tartja, hogy a zömmel halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű gyerekeket olyan intézményekbe irányítják át, ahol nincsenek speciális képzettségű szakemberek, a pedagógusok nincsenek felkészülve ezeknek a gyerekeknek az oktatására, nevelésére.

Nincs elegendő férőhely

„Szóhoz se jutottunk, a legtöbb szülő kétségbe van esve” – számolt be lapunknak Novákné Finta Csilla, a szegedi intézmény szülői munkaközösségének elnöke, aki egy autista kisgyereket nevel. Elmondása szerint azok, akik tudnak, próbálnak utánajárni annak, hova írathatnák át gyereküket, de a helyzet kevés jóval kecsegtet.

Nagy Erzsébethez hasonlóan Novákné Finta Csilla is azt nyilatkozta, hogy nincs elegendő férőhely, ahol biztosított lenne a megfelelő fejlesztés a gyerekek számára. Az autista gyerekek ugyanis rendkívül érzékenyen reagálnak minden változásra, még az is zavart okozhat számukra, ha a szokásostól eltérő útvonalon mennek óvodába vagy iskolába. Nem lehet őket egyik pillanatról a másikra átvinni egy teljesen idegen és ismeretlen környezetbe.

A szegedi szülők számára péntek délután értekezletet tartottak. Hatalmas volt a felháborodás – érzékeltette a hangulatot az esemény után Novákné Finta Csilla. A szülők úgy döntöttek, hogy hétfő reggel háromnegyed nyolcra a kormányhivatal elé vonulnak a Rákóczi térre, és demonstratív tanévnyitó ünnepséget tartanak.

A MET-nél kérdésünkre arra hívták fel a figyelmet, hogy a szülők, amennyiben nem íratják be gyereküket tanévkezdésre, szabálysértést követnek el. Ennek következményeként pénzbírságot fizettethetnek velük, és megvonhatják tőlük a szociális juttatásokat, a családi pótlékot is.