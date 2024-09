- 12 pedagógus mondott fel egy isaszegi iskolában a tanévkezdés előtt

oktatás;pedagógusok;iskola;felmondások;Magyar Pünkösdi Egyház;

Pontosítás Lapszemlénk megjelenése után az iskolától kaptunk egy levelét, amely az eredeti cikk több állítását is pontosítja „A 35 fős összlétszámhoz képest ez azt jelenti, hogy lényegében minden harmadik pedagógus távozik.” – Az iskolában nem 35, hanem 55 pedagógus dolgozik. Így a távozók aránya nem egyharmad, hanem mintegy húsz százalék. „Az alakuló értekezleten elhangzottak alapján ez azt jelenti, hogy öt osztály osztályfőnök nélkül marad, köztük olyanok is, ahol érettségizni fognak a most kezdődő tanévben.” – Nem maradtak osztályfőnök nélkül a diákok, mert ugyan valóban felmondott öt osztályfőnök , a pótlásuk haladéktalanul megtörtént, ezért mindegyik osztálynak van új osztályfőnöke. „az általános iskola felső tagozatán pedig egyáltalán nem maradt matematika tanár.” – A távozókon felül több matematikatanár is maradt a felsőtagozaton.

Az isaszegi Gábor Dénes Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Technikumban összesen 12 dolgozó mondott fel a tanévkezdés előtt, csak augusztusban 8-an. A 35 fős összlétszámhoz képest ez azt jelenti, hogy lényegében minden harmadik pedagógus távozik - értesült a Szeretlek Magyarország portál.

Az alakuló értekezleten elhangzottak alapján ez azt jelenti, hogy öt osztály osztályfőnök nélkül marad, köztük olyanok is, ahol érettségizni fognak a most kezdődő tanévben. Ebből az évfolyamból hiányozni fog a magyar és a történelemtanár, az általános iskola felső tagozatán pedig egyáltalán nem maradt matematika tanár. Minderről hivatalosan sem az iskola, sem a fenntartó Magyar Pünkösdi Egyház nem tájékoztatta a szülőket, csak informális úton értesültek arról, hogy várhatóan mi lesz.

A portál elért több távozó pedagógust is. Egyikük azt mondta, minden azzal kezdődött, hogy a fenntartó Magyar Pünkösdi Egyház 2023 májusának végén váratlanul és lényegi indoklás nélkül leváltotta az intézmény korábbi igazgatónőjét, azzal, hogy „a jogszabályok maradéktalan betartása érdekében” elengedhetetlen volt a lépés. Ezt követően az addigi nyugodt légkört a távozók elmondása szerint egy ideges, feszült, stresszes környezet váltotta fel, főleg az új igazgató stílusa miatt. „Rendre agresszívan kommunikálta a helyzetet, fenyegetőzött, számos kollégával durva volt” – mondta az egyik távozó. Azt is mondták, hogy miközben az igazgató többször is hangsúlyozta, hogy szakmai érvek mentén kész változtatni az elhatározásain, ez valójában soha nem történt meg, mindig ragaszkodott az eredeti elképzeléséhez. A távozók azt is nehezményezték, hogy bizonyos, fontos eseményeken az új igazgató részt sem vett.

A kialakult helyzet ellenére a fenntartó Magyar Pünkösdi Egyház azt állította, hogy az új igazgató szakmailag alkalmas a feladata ellátására. Amikor pedig a tanárok kilátásba helyezték, hogy maradása esetén ők felmondanak, a fenntartó állítólag minden további nélkül közölte, hogy „jó, menjenek”. A távozó pedagógusok között voltak, akik már több mint húsz éve az intézményben dolgoztak, több osztályuk sikeresen érettségizett.

A portál szerint a kialakult helyzetért a szülők is elsősorban az új igazgatót és a fenntartót okolják, utóbbi azonban azzal reagálta le a dolgot, hogy „a felelősség kérdésében vélhetően sosem lesz egyetértés a most távozók és az iskola vezetése között. Az mindenesetre tény, hogy a pedagógusok saját döntése volt, hogy elhagyják az intézményt.” Az intézmény most a helyzet konszolidálására törekszik. A lap kereste az iskola igazgatóját is, de választ nem kaptak.