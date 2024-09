- Nem szívesen beszélnek helyzetükről a a Fidesz-közeli erdélyi médiacég kirúgott munkatársai

Fidesz;Erdély;média;kormánypropaganda;

2024-08-31 21:55:00 CEST

Bár az anyaországban kiépített propagandahálózathoz igen hasonlót hozott létre - kisebb méretben - az Orbán-kormány Erdélyben is, úgy tűnik, ez mára mintha kezdene elernyedni. A közelmúlt fejleményeit a Magyar Hang foglalta össze cikkében.

A lap felidézi, hogy Demeter Szilárd és emberei a több napilapot, rádiót, heti- és havilapokat, valamint több portált kiadó erdélyi médiacég működtetését jelentős részben a Budapestről érkező, évi kétmilliárd forint körüli összegre alapozták. Ez egy időn át megbízhatóan működött is, sőt, a pénz egy része még vissza is csordogált megfelelő NER-oligarchákhoz, azonban az energiaválságot, az orosz-ukrán háborút és az Európa-bajnok magyar inflációt a propagandisták is megérezték, a források apadni kezdtek.

A lap szerint a megváltozott helyzetre többszörösen rosszul reagáltak a Fidesz határon túli szócsövei: egyrészt az utolsó pillanatig abban bíztak, hogy a szokott mennyiségű pénz meg fog érkezni, ezért a költségekből nem faragtak semmit. Másrészt olyan üzeneteket küldtek vissza a kormánynak, amelyeket a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodán zsarolásként érzékelhettek. Ezek tartalmilag a lap szerint arról szóltak, hogy ha a kormány nem utal, akkor a lapokat bezárják.

Mindezek ellenére semmiféle spórolás nem volt érzékelhető az Erdélyi Médiatérnél, 2022 közepén például megvették a Székely Hírmondót, hogy aztán fél évvel később, decemberben bezárják. Ekkorra egyébként be is következett az összeomlás leglátványosabb része: a munkatársak 70 százalékát kirúgták. A Magyar Hang szerint volt, ahol ráadásul kifejezetten érzéketlen módon tették ezt meg: volt olyan szerkesztőség, ahová értekezletet hívtak össze, ahol felolvastak néhány nevet, majd közölték, hogy aki nem hallotta a sajátját, az ki van rúgva. Az elküldött kollégákból egyébként azóta két médiatermék is alakult Marosvásárhelyen: az egyik a Vasarhely.ma portál, a másik pedig egy online rádió, a Rádió Koko.

Mindemellett az elbocsátottak zömében a Magyar Hang szerint közös pont, hogy nem szívesen beszélnek a történetről. Mivel a Fidesz ma is gyakorlatilag hegemón támogatottságnak örvend Erdélyben, és számos határon túli szervezet és vállalkozás kap anyaországi pénzt, attól tartanak, hogy ha rosszat mondanak az Orbán-kormányra, azzal mindenhol el tudják őket lehetetleníteni.