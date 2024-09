- A dán miniszterelnök szerint nem igaz, hogy megosztott az Európai Unió, 26 tagország áll szemben eggyel

Európai Unió;Magyarország;Dánia;orosz-ukrán háború;

2024-08-31 16:58:00 CEST

Szombat délelőtt Prágában a Globsec regionális biztonságpolitikai konferencián tartott beszédet Mette Frederiksen dán miniszterelnök, s egy kérdésre válaszolva, bár kimondatlanul, de Magyarország is előkerült benne. Persze nem a legjobb kontextusban.

Mette Frederiksen a 444 által szemlézett beszédében problematikusnak nevezte, hogy Európában sokan még mindig úgy gondolkodnak, mintha békeidő lenne, miközben háborús idő van, mert nem lát alternatívát arra nézve, hogy az orosz-ukrán háborút Ukrajnának meg kell nyernie. Szerinte Európa nem engedheti meg magának, hogy Ukrajna elveszítse a háborút, az egyes nyugati fegyverek használatára vonatkozó korlátozásokkal sem ért egyet, s az egyetlen, amire kötelezné Ukrajnát, hogy a nemzetközi törvényeket tartsa be. Megjegyezte, Dánia is küldött Ukrajnának F-16-os vadászgépeket, amelyeket a kelet-európai ország korlátozások nélkül használhat.

Úgy folytatta, vannak olyan emberek, akik azt mondják, adjuk oda Oroszországnak, amit akar Ukrajnából. „És aztán? Aztán mi lesz?” – tette fel a kérdést. Szerinte kevéssé valószínű, hogy a Putin-rezsim megköszönné, és visszatérne minden a régi kerékvágásba, helyette inkább új háborúkat indítana, akár NATO-tagországok ellen is. „Ha Oroszország nyer, akkor mindannyian veszítünk. Európa és a világ is” – jelentette ki a dán kormányfő. A Krím 2014-es annexióját a dán miniszterelnök ahhoz hasonlította, mint amikor a nyugati hatalmak Adolf Hitlerrel egyezkedtek a harmincas években, remélve, hogy ha odaadják, amit akar, akkor béke lesz. Vlagyimir Putyin pedig eközben tovább fegyverkezett - emlékeztetett.

Ezt követően tették fel a politikusnak azt a kérdést, mit lehet kezdeni azokkal a pártokkal, amelyek az Ukrajnának nyújtandó segítséget akarják megakadályozni. Mette Frederiksen úgy válaszolt, hogy ő pozitívan igyekszik hozzáállni a helyzethez, mert szerinte az Európai Unió soha nem volt olyan erős, mint most, még a pandémia, az infláció és a háború ellenére is. Természetesen vannak viták, de ezek miatt nem aggódik. – Ha mondjuk 12 EU-tagország állna 15-tel szemben, akkor aggódna a megosztottság miatt, de nem ez a helyzet, 26 tagország áll szemben egy tagországgal, vagyis inkább egy tagország Európa többi részével - jelentette ki, félreérthetetlenül is az Orbán-kormány uralta Magyarországra célozva.

Szóba került Franciaország és az Egyesült Államok politikai átrendeződése, illetve lehetséges átrendeződése is. Mette Frederiksen erről azt mondta, függetlenül attól, hogy mi lesz a novemberi amerikai elnökválasztás eredménye, Európa többet kell költsön a saját védelmére, mert az olyan Európa, amelyik nem tudja megvédeni magát, az nem is Európa.

A Kínához való közeledést is bírálta, mondván, szerint Vlagyimir Putyin Kína miatt teheti meg Ukrajnában azt, amit. Szerinte a kínai technológiától való függés éppen akkora hiba, mint az orosz gáztól való függés.