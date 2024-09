- Olyan mocskos a Szajna, hogy halasztani kellett a triatlonosok versenyét a párizsi paralimpián

Paralimpia;triatlon;Szajna;párizsi olimpia 2024;

2024-09-01 11:52:00 CEST

Néhány órával a rajt előtt vasárnapról hétfőre halasztották a triatlonosok versenyeit a párizsi paralimpián. Mindez érinti Mocsári Bence döntőjét is - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A döntést a Szajna nem megfelelő vízminősége miatt hozták meg a szervezők.

Az elmúlt két nap esőzései után a legfrissebb tesztek vízminőség-romlást mutatnak. A víz a Nemzetközi Triatlon Szövetség által meghatározott elvárások alapján nem alkalmas úszásra - közölték a házigazdák.

Az eredeti tervek szerint két napon, vasárnap és hétfőn került volna sor a sportági versenyekre, de időközben az időjárási előrejelzések ismeretében az egész programot vasárnapra rakták. Most ez módosult. A Szajna vízminősége miatt már a három hete zárult olimpián is halasztani kellett versenyt, és a házigazdákat többször is kritika érte.

Az első paralimpiáján szereplő Mocsári Bence a PTS5-ös kategóriában lesz majd érdekelt, a versenye a mostani állás szerint hétfőn 12.20 órakor kezdődik.