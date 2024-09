- A volt erdélyi esperes szerint manipulálhatták a Facebook-posztját, amelyben kiherélt és megnyúzott melegekről ábrándozott

egyház;homofóbia;magyarázkodás;

2024-09-01 16:23:00 CEST

„Amit a párizsi olimpia blaszfémiás (istenkáromló) megnyitójáról a Facebookon eredetileg megjelentettem, azt továbbra is betűről betűre fenntartom, ahogyan megfogalmaztam, arról viszont lehet vitatkozni, attól függően, ki milyen ideológiai vagy nemi indíttatású” - jelentette ki a Demokratának az Erdélyi Református Egyházkerület volt kalotaszegi esperese.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, Vincze Minya Istvánnak azt követően kellett lemondania posztjáról, hogy egy azóta törölt Facebook-posztban finoman szólva is meredek jelzőkkel kritizálta az olimpiai megnyitót. „Élve kiherélni, a lyukaikba égő parazsat tenni, megnyúzni, felnégyelni” - ábrándozott, uszító bejegyzésében támadta az LMBTQ-közösséget is, felkorbácsolva ezzel a homofóbiát.á.

Az interjút készítő, korábban antiszemita kijelentéseivel hírhedtté vált Franka Tibor nem mulasztotta el megjegyezni a felvezetőben, hogy a „balliberális zsoldban álló sajtó uszításától és tényferdítő alakoskodásától megfáradt” korábbi esperes csak a Demokratának volt hajlandó nyilatkozni az általa gyanúsnak megélt történetről. Vincze Minya István később arról kezdett elmélkedni, hogy posztját manipulálhatták, mivel akkor épp Angliába utazott, a telefonja pedig furcsán viselkedett.

„Teljesen fel volt töltve, mégis néha magától kikapcsolódott, majd ugyancsak magától beindult, el-elhalványult, majd a fényerő szintje egyszerre maximális lett (...) miután 26-án késő este megérkeztünk Birminghambe, a következő ott töltött hét nap alatt is néha furcsán viselkedett a telefonom, de én mindezt annak tulajdonítottam, hogy az épp adódó wifikapcsolatokat használtam. Sokszor néhány pillanatig teljesen más dolgok jelentek meg a bejegyzéseim körül, mint amit valójában leírtam. A sokat vitatott posztomat, amelybe úgy érzem, valaki vagy valami belenyúlt, a Facebook letiltotta, amiről csak később értesítettek. Elgondolkoztató, hogy a Transtelexnek vagy valakinek hogyan sikerült mégis képernyőmentést készíteni”

- magyarázta, hozzátéve, minden normális ember látja, mi történik Európában: nevezetesen, milyen erőszakos lett az úgynevezett „LMBTQ-propaganda”, s lassan már az a szégyen, ha valaki keresztény hitét megvallja. Azt hangoztatta, nem egy kisebbség vagy egy közösség, vagy csoportosulás ellen és nem személyek ellen tiltakozott, hanem az ilyen „propaganda” ellen, amely egyre inkább teret hódít, s ami egyre kártékonyabb lesz a kereszténységre nézve. Az aggódó ember szavát vagy véleményét, látjuk milyen könnyen félre lehet magyarázni vagy éppen ellene fordítani, gyűlöletbeszéddel vagy uszítással vádolni - fejtegette.