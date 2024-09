- Bencsik András lapja bocsánatot a cikkért, amely szerint Donáth Anna édesanyjának abortálnia kellett volna, és akkor Budapest rendezi idén az olimpiát

uszítás;bocsánatkérés;demokrata;embertelenség;Donáth Anna;

2024-09-01 16:13:00 CEST

„A Magyar Demokrata szerkesztősége elnézést kér olvasóitól és minden érintettől Ungváry Zsoltnak a lapban szakmai figyelmetlenségből közölt publicisztikájáért, amely az emberi méltóságot sértő tartalommal jelent meg” - közölte egy szűkszavú közleményében a szerkesztőség.

Mint korábban mi is hírt adtunk róla, a lapban egy olyan cikk jelent meg, amiben a szerző attól értekezett, hogy amennyiben Donáth Annát annak idején elveteti édesanyja, akkor idén Magyarországon rendezték volna meg az olimpiát. A cikk végén odáig is eljut a szerző: „A záróünnepségen a második ciklusa végén járó Donald Trump elnök barátjától, Orbán Viktor miniszterelnöktől jelképesen átvette az olimpiai zászlót. Az éremtáblázaton a kínaiak, amerikaiak és oroszok mögött a negyedik helyen végeztünk.”

A Bencsik András vezette lap azt nem fejti ki bővebben, hogy pontosan milyen figyelmetlenségből engedhettek ki egy ilyen írást.

Ungváry Zsolt egyébként magát úgy mutatja be, mint aki elsősorban magyarként és keresztényként kívánja felmutatni azokat az értékeket, amiket állítólag fontosnak tart, s amelyeket számtalan veszély fenyeget. A szerző mindenesetre nem először kerül a nyilvánosság középpontjába minimum szokatlan gondolataival. Nemrégiben arról elmélkedett, hogy a Kelet mellett kell Magyarországnak elköteleződnie, a magyar betűket pedig magyartalannak nevezte. „Ezzel az erővel megtanulhatjuk a kínai jeleket is, 800 év alatt azokat is majd csak a magyar szabályokhoz igazítjuk" - fogalmazott. Ungváry Zsolt egy, a honlapján megjelent reakciójában viszont közölte, hogy egy szatirikus írást tárcanovellát, egy abszurd jegyzetet nem szabad és nem is kell értelmezni, de sajnos Magyarországon sokan nem képesek megérteni az iróniát. Bocsánatot nem kért, egyben megköszönte az általa „baloldalinak" nevezett sajtónak az ingyenreklámot.