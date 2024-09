- Orbán Viktor kapott egy rossz hírt Paksról

NB I;futball;Paksi FC;Puskás Akadémia FC;

2024-09-01 21:41:00 CEST

Az előző bajnokság ezüst- és bronzérmese csütörtökön a Konferencia-liga főtáblájáért küzdött, de - idegenbeli döntetlent követően - egyik csapat sem tudta itthon kiharcolni a folytatás lehetőségét. Ehhez a Puskás Akadémia állt ehhez közelebb, amely tizenegyesekkel maradt alul az előző két idényben döntős Fiorentinával szemben.

Vasárnapra – írja az MTI – mindkét csapatban jelentős változás történt a csütörtöki összeállításhoz képest, mert a két vezetőedző, Bognár György és Hornyák Zsolt úgy ítélte meg, hogy a kupamérkőzés után frissítésre van szükség. Az első félidő inkább a Puskás Akadémia elképzelése szerint alakult, a másodikban viszont a PAFC irányított és megérdemelten fordított.

Kiegyenlített volt a játék az elején, de inkább a Paks irányított. A Puskás Akadémia némileg váratlanul jutott vezetéshez az első negyedóra végén: Komáromi 25 méterről lőtt ballal a bal alsó sarokba. A paksiakat kissé megfogta a bekapott gól, igyekezett ugyan támadásokat építeni, de a vendégek kapuja előtt egyáltalán nem volt veszélyes, az ígéretes lehetőségeknél rendre rossz passzok jöttek. A PAFC a vezetése birtokában kontrákkal próbálkozott, illetve gyorsabban ért fel ellenfele tizenhatosához, de a hazai kapusnak sem akadt komoly tennivalója.

Nagy lendülettel kezdte a második félidőt a PAFC, beszorította ellenfelét, majd büntetőből egyenlített. Nissilä találta el a felugró Lenzsért a 16-oson belül, Pintér továbbot intett, de a VAR-vizsgálat alapján utóbb tizenegyest ítélt, melyet Windecker értékesített. Támadásban maradt a hazai csapat és Windecker újabb góljával négy perccel később már vezetett.

Az Orbán Viktor miniszterelnök alapította felcsúti vendégcsapat négy győzelemmel kezdte a bajnokságot, az előző idény végét is beleszámítva pedig hét meccset nyert meg egymás után, ami élvonalbeli története leghosszabb sikerszériája volt. Ez ért most véget Pakson, ahol – fűzhetjük hozzá – veszélybe kerülhet a futballklub működése is amiatt az Orbán-kormány miatt, amely elvenné a városi önkormányzattól a Paksi Atomerőmű által fizetett adót.

OTP Bank Liga, 6. forduló:

Paksi FC-Puskás Akadémia 2-1 (0-1)

Paksi FC Stadion, Játékvezető: Pintér

Gólszerző: Windecker (56., 60., az elsőt 11-esből), illetve Komáromi (15.)

Sárga lap: Kovács (35.), Zimonyi (28.), illetve Nissilä (46.)

Paksi FC

Simon - Kovács (Osváth, a szünetben), Vas, Kinyik, Lenzsér, Silye (Ötvös, 92.) - Windecker, Balogh - Papp (Vécsei, 85.), Horváth (Böde, a szünetben) - Zimonyi (Haraszti, 74.)

Puskás Akadémia FC

Markek - Maceiras, Golla, Stronati, Markgráf (Soisalo, 52.) - Nissilä (Duarte, 68.), Szolnoki (Plsek, 79.), Levi - Komáromi (Kerezsi, 79.), Colley (Puljic, 67.), Nagy Zs.