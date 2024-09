- Váratlan Ferrari-győzelem az Olasz Nagydíjon

Formula 1;Olasz Nagydíj;Ferrari;McLaren;2024;Charles Leclerc;

2024-09-01 17:09:00 CEST

Belerondított a McLaren tervezett ünneplésébe Charles Leclerc, a Ferrari monacói pilótája, aki eltérő stratégiájának köszönhetően megnyerte az Olasz Nagydíjat. A monzai viadalon a McLaren duója indult az első sorból, a negyedik kanyarban aztán Oscar Piastri váratlanul megelőzte a világbajnoki címért csatázó Lando Norrist, aki ennek a manővernek köszönhetően még egy pozíciót veszített, mivel Leclerc is elé került. A folytatásban Piastri stabilan az élen haladt, Norris pedig a kerékcserék során visszaszerezte második pozícióját, ám a Ferrari úgy döntött, csak egyszer állt ki, mindez pedig nyerő taktikának bizonyult.

„Csodálatos érzés, ez Monza, itt mindig nyerni akarunk. Monaco mellett ez egy nagyon különleges helyszín számomra. Most nagyon jól működött az autó, biztosan előreléptünk, remélem Bakuban is elérhetünk egy különleges eredményt” – nyilatkozta Leclerc, akinek ez volt idei második és pályafutása hetedik futamgyőzelme. Monzában 2019 után másodszor diadalmaskodott.

„Ez nagyon fáj most. Nagyon sok mindent jól csináltunk, amilyen pozícióban voltunk, úgy nézett ki, nagyon kockázatos az egy kiállás. Jó volt a tempó, ezzel elégedett vagyok, de csalódott vagyok a második hely miatt. Utólag azt mondom, meg kellett volna az egy kiállást, nem hoztuk a legjobb döntést, de ebben nekem is felelősségem van” – kesergett a második Piastri.

„A Ferrari jobban menedzselte ezt a futamot, le a kalappal előttük. Szóba került az egy kiállás nálunk is, de nem tűnt reálisnak. Szép munkát végzett Oscari is, én picit csalódott vagyok” – értékelt a harmadik Norris, aki így is közelebb került a vb-pontversenyben éllovas Max Vestappenhez, aki a látványos szenvedő Red Bullal csupán hatodik lett.

A világbajnoki idény két hét múlva, az Azeri Nagydíjjal folytatódik Bakuban.

A vb-pontverseny élmezőnye Pilóták: 1. Verstappen 303 pont, 2. Norris 241, 3. Leclerc 217. Konstruktőrök: 1. Red Bull 446 pont, 2. McLaren 438, 3. Ferrari 407.

Bejelentette Antonellit a Mercedes Ahogy sejteni lehetett, Kimi Antonelli váltja a jövőre a Ferrarihoz távozó hétszeres világbajnok Lewis Hamiltont a Mercedes istállónál. Az alig 18 éves olasz pilóta szerződtetése szombaton vált hivatalossá.