magyar oktatás;Madách gimnázium;

2024-09-03 06:00:00 CEST

Az iskolákért felelős rendőrminiszter azt üzente a pedagógus társadalomnak, hogy hallgasson. Nem újdonság ez, korábban is ezt mondott ilyeneket a bérhelyzetük ügyében, a munkakörülményeik miatt, szakmai önállóságukért kiálló és ezért elbocsájtott pedagógusok kapcsán Pintér Sándor. Nem ilyen nyersen, de ez volt az üzenete.

Mostani tanévindító üzenetének tárgyiasulása a budapesti Madách Imre Gimnázium igazgatójának azonnali hatályú leváltása. Neki az volt a bűne, hogy egy szakmailag teljesen elfogadhatatlan rendeletre megpróbált szakmai választ adni. E válasznak az is része volt, hogy a rendeletet betű szerint nem fogja az iskolája végrehajtani. Ez egy rendőrminiszter szemében, aki az iskolákat is fegyveres alegységeknek, az intézményeket vezető szakembereket pedig beosztott parancsnokoknak tekinti, megbocsáthatatlan. Szerinte nekik nem kell gondolkodni - sőt, az kimondottan vétek -, hanem a parancsot visszakérdezés nélkül, fegyelmezetten végre kell hajtani.

Ez a hozzáállás az Orbán-rendszer, a törvényhozással lopásra optimalizált maffiaállam logikájából következik. E rendszerben mindenki csavar a gépezetben. A masinában nem lehet egyetlen kötőelem sem, amelyik az olajozott működést akadályozza, zavarja. Az meg különös vétség, ha valaki bírálja a nagy egészet, mi több, még el is tér a működés parancsba adott rendjétől.

Itt vagyunk a XXI. század húszas éveinek közepén, amikor a tudásközvetítés-tanulástámogatás technológiája a technikai fejlődés eredményeként a világban mindenhol alapvetően megváltozott a XX. századhoz képest. E változásban meghatározó szerepük van a mobil informatikai eszközöknek. Pedagógiai feladatot jelent, amit a pedagógus szakmának kell megoldania, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket a tanítás-tanulás folyamatába beilleszteni; hogyan lehet a tudáselsajátítás - vagy más értelmezésben a gyerekek tudásának konstruálása és a megszerzett-konstruált tudás alkalmazásának - szolgálatába állítani őket.

Nyilván e feladat megoldásában is szerepet játszik számos, a pedagógiában egyébként is meghatározó tényező, az életkori sajátosságoktól kezdve a lélektani tényezőkön át az ismeretek, a tudás alkalmazásának, új tudáskonstrukcióknak a létrehozásáig sok minden. Ahogy az is nyilvánvaló, hogy egy alapvetően jól használható eszközt lehet rosszul, akár csalárd ügyek megoldására is alkalmazni.

Ez utóbbi helyzetben is mi, felnőttek mutatunk rossz példát. Hiszen az atommaghasadás nemcsak energiát ad az erőművekben, hanem pusztít is, bombák alakjában. De ami a atombombák ügyében használható eljárás, azaz a tilalom, a tiltás, a csaknem minden gyerek kezében ott lévő mobileszközök esetében nem működik. Az ilyen tilalom minden esetben maga után vonja a tilalom kijátszásának gyakorlatát is. Lásd a múlt században az Egyesült Államokban bevezetett szesztilalmat, mindazzal a negatív hatással, ami a következménye lett.

Ez a mostani iskolai mobiltelefontilalom is azzal fog járni, hogy a diákok megtalálják a tilalom kijátszásának módját. Ez önmagában is veszélyes, de sokkal nagyobb veszélyt jelent, hogy ez a helyzet általában a jogi szabályozás, a jogszabályok erejét gyengíti. Ez a szabályozás a rendeletkijátszási technikák elsajátításának rejtett tanterve. Ahogy a szabálykövető magatartásnak is van a személyiség egészére vonatkozó, kisugárzó hatása, úgy a szabályszegésnek, a szabályok kijátszásának is. Arról nem is beszélve, hogy a kölcsönös tiszteleten alapuló tanár-diák kapcsolatot, ezt a kibontakozó ember és a kibontakozott ember közötti bizalmi viszonyt alakítja át pandúr-rabló viszonyra.

A Madáchban ezt ismerték fel, amikor a rendelet tágan értelmezett keretei között helyi szabályozásról döntöttek. És ez az, ami a rendőrminiszter értelmezésében elfogadhatatlan. Az iskola uniformizált parancsvégrehajtó gépezet, amelynek a működését helyi szabályozás nem veszélyeztetheti. S aki ilyennel próbálkozik, annak hiába van bármilyen szakmai életútja - esetünkben csaknem egy negyedszázadnyi sikeres iskolavezető előélete -, az repül. „Életem legfontosabb intézménye, mindent az ottani inspiratív közegnek köszönhetek” – gondolt vissza egykori iskolájára egy régi madáchos diák, aztán a mai igazgatót kirúgó csinyovnyikokra gondolva kiszakadt belőle a bibliai eredetű mondás: „Legyenek ezek átkozottak!”

Kuss – üzente a pedagógusoknak ellentmondást nem tűrően a rendőrtábornok. Nem vár választ. Pedig kellene valamit mondani. És nem azt, hogy „értettük, tábornok úr, kérünk engedélyt meghunyászkodni”.

A szerző egykori madáchos szülő.

