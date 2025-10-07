Jobb tudni már az elején, hogy később ne legyen meglepetés.
A pedagógusok küzdelme nemcsak a pedagógusokról szól, hanem az oktatásról és a jövőnkről. A gyerekek jövőjéről, akikből hamarosan felnőttek lesznek. Mindannyiunk jövőjéről. Nézzük sorban, hogyan tudnánk javítani a helyzeten.
Bajban van az ózdi Van Helyed Alapítvány. Bódis Kriszta 25 év alatt felépített alkotásközpontú modellprogramja személyes és alkotói sikerekkel is büszkélkedhet, most mégis pénzhiánnyal küzd.
Történelmi pillanatnak tartják a moldvai csángók, hogy közülük való szakemberhez tartozik majd a kisebbségek anyanyelvi oktatása.