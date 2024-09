- Hová tegyük a Söndörgőt?

Söndörgő;

2024-09-04 14:04:00 CEST

A világzenei albumokat 1991 óta rangsoroló World Music Charts Europe (WMCE), a világzene szakmai krémje a szeptemberi nemzetközi toplistáján első helyre sorolta a magyar Söndörgő együttes legújabb, Gyezz című albumát. Hasonlóképp értékeli a Songlines magazin, a világzene legsikeresebb és legmeghatározóbb kiadványa, amely Top Of The World listájának élére állította az albumot.

A lemezen, amely az utóbbi időben a legkiemelkedőbb helyen szerepel számos rangos nemzetközi listán “a kiváló amerikai szaxofonos és zenekarvezető, Chris Potter is közreműködik, aki teljesen új dimenzióval gazdagítja a zenekar dinamikus, jellegzetes hangzását”- írja a Songlines magazin kritikájában.

A művész egy olyan öttagú zenekarhoz csatlakozott, amely Szentendréről indulva már a nemzetközi színpadokat járják. Játszottak például a londoni Queen Elizabeth Hallban, a dániai Roskilde fesztiválon, a World Music Expón (Womex) is. A Söndörgő Tagjai a Vujicsics Együttes örökségét viszik tovább, miközben saját, frissítően egyedi hangzást és stílust alakítottak ki. A négy Eredics (Áron, Benjámin, Dávid, Salamon) és Dénes Ábel alkotja a csaknem három évtizede alakult formációt. Tambura mellett fúvósokkal és harmonikával is gazdagítják a zenekar jellegzetes hangzását.

A Söndörgő zenéje tradicionális délszláv harmónia, amely elsősorban szerb és horvát népzenei hagyományokra épül, de emellett a klasszikus zene kifinomultsága, a rockenergiái és Bartók gondolkodásának tisztasága is megjelenik benne. Zenéjükben évszázados összhangban keveredik szerb, horvát, bosnyák, szlovén és még sok más kultúra. A dallamokon a patakok vizének vidámsága, az apró falvak hagyománya, a lágy tengeri szél frissessége, és az innovatív jazz-vonal is tetten érhető.

Már a 2014-es Tamburocket című albumuk is bizonyította, hogy képesek a hagyományt modern köntösbe öltöztetni, és ezzel nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi közönség figyelmét is felhívni magukra. Az a lemez szintén az európai világzenei rádiósok listáján az év legjobb albumává vált, és olyan elismert világzenei magazinok, mint az fRoots, is az év legjobbjai közé sorolták.

A Gyezz című lemezük bemutatója november 15-én lesz az Eiffel Műhelyházban, ahol a közönség élőben is átélheti majd ezt az egyedülálló zenei utazást. Tehát a lejátszási lista mellett, leginkább erre a napra, a noteszbe tegyük a Söndörgőt.