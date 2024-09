- A sánta kacsa

Orbán Viktor;magyar gazdaság;Donald Trump;

2024-09-05 06:00:00 CEST

A dolgok már csak úgy működnek, hogy hosszabb távon kiegyenlítik egymást. Csak az utóhatás, az kiszámíthatatlan. Itt van mindjárt az a siránkozás-cunami, ami a magyar belkereskedelmi forgalmat kíséri, amely a istennek sem akar meglódulni, csak toporog egy helyben, mint egy lesántult kacsa. (19 éve nem látott ilyet Magyarország: dől a pénz azokhoz, akik félre tudnak tenni. Ahelyett, hogy fogyasztana, megtakarít a magyar: miközben a kiskereskedelmi forgalommal komoly gondok vannak, a megtakarításoknál 2005 óta nem láttunk akkora emelkedést, mint az elmúlt egy évben.)

Tele van a sajtó nyafogással, nem akar érdemben bővülni a belkereskedelmi forgalom, - nem csak itt, az egész Unióban sem –, ami tönkre vágja a költségvetést, ha még van rajta, mit kifosztani.

Pedig csak annyi történt, hogy a magyar polgár még mindig hisz a saját kormányának, és megfontoltan vásárol, mert még a kelleténél is komolyabban veszi a kabinet fenyegetését a nyakunkon lévő háború veszélyeiről. A fogyasztás csökkenése annak is köszönhető, hogy a lakosság tartalékol, egyelőre még csak a számlákon torlódik az a pénz, ami normális esetben a boltokban forogna a valóságos piacon, nem pedig a virtuális piacokon, a megtakarítási számlákon. Aminek veszélyét csak akkor lehetne érzékelni, ha a vásárlók megrohannák a piacokat. De, ne akarjunk ilyet látni, nem szép, még látványnak sem.

Hanem a háborús propaganda, mert valójában ez folyik itt pálmaágakba csomagolva azzal, hogy önfeladó békét követel az agresszió áldozatától.

„Magyarország erős ország, amelyet erős vezető irányít” – mondta Donald Trump, a republikánusok elnök-jelöltje a Fox Newsnak. Az MTI szerint Trump Orbán Viktort a világ biztonságát fenyegető válságokkal és háborúkkal kapcsolatban idézte, aki egy olyan vezetőben látja a béke helyreállításának lehetőségét, mint amilyen ő - Donald Trump – volt. Nem ez az első eset, hogy idézi Orbán hízelgő szavait. A republikánusok jelölőgyűlésén tartott beszédében is megtette ugyanezt, ahol bő másfél óra után arról kezdett beszélni, hogy „Orbán kemény fickó, nem is szereti a sajtó”. Ott azzal folytatta, hogy Orbán egy interjúban arról beszélt, nem akarja, hogy olyanok jöjjenek be az országba, akik felrobbantják a bevásárlóközpontokat és gyilkolnak, majd arról beszélt, Amerika is csak egy módon tudja megoldani a problémát, ha újra megválasztják Trumpot elnöknek, mert ő mindenkit kívül tart. Trump arról beszélt, ha ezt ő mondaná, az dicsekvésnek tűnne, ezért idéz inkább Orbántól, aki arról is beszélt, „Oroszország fél Trumtól, Kína fél Trumptól, mindenki fél Trumptól.” Most, a Fox Newsnak is elmondta, a „két ország közti háborút, amelyhez az Egyesült Államoknak egyébként semmi köze sincs, egyetlen telefonhívással le tudná zárni.”Az, hogy pontosan hogyan, nem egészen világos.

A hit persze erős, de ebben az esetben hallgassunk inkább Dmitrij Peszkovra, az orosz államfő sajtótitkárára, aki a Rosszija 1 televíziónak kételyét fejezte ki, hogy Trumpnak, ha újból megválasztanák az Egyesült Államok elnökének, lenne olyan "varázspálcája", amellyel az ígéretének megfelelően 24 órán belül megoldaná az ukrajnai konfliktust.

El kell ismerni: hazugságokkal teli, göröngyös út vezet a csúcsra.