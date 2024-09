- Szülői nyilatkozatokra várnak a HPV oltás beadásához

nyilatkozat;szülők;HPV oltás;NNGYK;

2024-09-04 07:45:00 CEST

Szeptember 13-ig nyilatkozhatnak a szülők arról, kérik-e a HPV elleni ingyenes védőoltást a 12 éves gyermeküknek – emlékezteti közleményben az érintetteket a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK). A döntés annak is tesztje, hogy a szülő valóban jól látja-e, mit nyerhet vagy veszthet gyermeke, ha él a térítésmentes oltás lehetőségével.

A HPV-vírus csak a hámsejtekben képes szaporodni, elváltozásokat a bőrön illetve a nemi szervek nyálkahártyáján okozhat. Előbbit például a kézfejen vagy a talpakon, utóbbit a nemi szerveken (például a szeméremajkakon, a méhszájon, méhnyakon, hüvelyen, húgycsőn, végbélnyíláson). Ezek többnyire jóindulatú szemölcsök, ám a méhnyakon az elváltozás már rákmegelőző állapotnak is tekinthető. A vírusfertőzés-nyomán kialakulhat továbbá száj-, és garatrák is. Ez a leggyakoribb szexuális úton terjedő kórokozó, a világ lakosságának 80 százaléka életében legalább egyszer megfertőződik vele. Sokaknál ez szinte észrevétlen, gyakran egy-két hét alatt legyőzi az immunrendszer, és a fertőzés magától elmúlik. A tünetmentes HPV-fertőzést csak szűrővizsgálattal lehet diagnosztizálni. A vírus átadásához nincs szükség konkrét aktusra, az intim bőrkontaktus (szexuális előjáték, orális szex, petting) is elegendő. A vírus a szexuális partnereiket gyakran váltogatókra, az óvszer nélkül szeretkezőkre jelent erős kockázatot. Talán kevesen számolnak azzal is, hogy az óvszer önmagában nem nyújt biztonságot a vírus ellen, hiszen azokon a testfelületeken, amelyeket az óvszer nem fed, ugyancsak átvihető a kórokozó. Gyakran tünetmentes férfiak fertőzik meg a nőket. Ezért a megelőzés legbiztosabb módja a védőoltás.

Magyarországon a már tíz éve zajló oltási kampánnyal 425 ezer gyerek kapott a humán papillomavírus 9 típusa ellen védő vakcinát. Az NNGYK adatai szerint a korábbi években a lányok 80 százaléka, a fiúk 68 százaléka kérte az oltást. A védettség kialakulásához 2 oltásra van szükség 6 hónap különbséggel, amennyiben az oltási sorozat megkezdésekor az oltandó nem töltötte be a 15. életévét. Az első oltás idején 15 éves életkort betöltött 7. évfolyamba járó gyermekek immunizálásához 3 dózis szükséges. Amennyiben a szülő a kampányoltási időszakon kívül igényelné gyermeke számára a vakcinát, a gyógyszertárban térítés ellenében juthat hozzá.