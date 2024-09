- Vitézy Dávid: Forgalmi káoszt okozhat a Pázmány Campusnál először bevetett közútkezelőijog-elvonás

kormányrendelet;káosz;Vitézy Dávid;Józsefváros;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;közútkezelő;campus;

2024-09-03 20:53:00 CEST

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem új épületének kapcsán most először alkalmaznak egy, 2023 novemberében az ukrán háborúra tekintettel elfogadott veszélyhelyzeti kormányrendeletet, amelynek alapján mostantól bárhol bármely városi közúton alkalmazható teljes szabályozási nonszensz született csak azért, mert Lázár János megunta az egyeztetést Józsefváros vezetésével, és erőből akarta ezt is elintézni, mint mindig mindent – kezdte legújabb, az építési és közlekedési minisztert korholó keddi Facebook-posztját Vitézy Dávid. Az egykori BKK-vezér, közlekedési államtitkár, majd a Fidesz által is támogatott főpolgármester-jelölt szerint szabályozás teljes igazgatási és forgalmi káoszt okozhat.

„Ilyen jog eddig nem volt, a közútkezelői jogokat még a kiemelt beruházások esetén sem vonták el az önkormányzatoktól, épp a feladat összetettsége miatt” – kommentálta a megválasztott fővárosi képviselő a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hétfői határozatát, amellyel megadja a közútkezelői hozzájárulást a Pázmány Campus NER-közeli kivitelezőjének, a WHB Kft.-nek, amelynek alapján jövő márciusig Budapest belvárosának érintett részeire munkaidőben behajthatnak a felsorolt nehézgépjárművek. Szerinte ez teljes igazgatási káoszt jelent, a városokban ugyanis a közútkezelők a helyi önkormányzatok, Budapesten a forgalmi rendért az egész városban a főváros és a BKK felel, az utak fenntartásáért a busszal járt utakon a főváros, amúgy pedig a kerületek.

„A jogszabály nyomán mostantól azonban egy-egy kiemelt beruházás kapcsán eseti jelleggel közútkezelői döntéseket hozhat a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, anélkül, hogy a rendszer egészéért felelne. Előfordulhat, hogy ugyanannak az utcának az egyik sarkán egy forgalmirend-módosítást Debrecenben a kormányhivatal hagy jóvá a kiemelt beruházásra hivatkozva, míg mondjuk az utca másik végén egy másik, ezzel ellentétes új forgalmi rendet a normál rendben a BKK. A két tábla szabályosan kikerülhet úgy, hogy teljesen ellentétes tartalmúak, például mindkét irányból engedik a behajtást egy egyirányú utcába” – érzékeltette a problémát Vitézy Dávid. Hozzátette, a jogszabály mostantól bármely kiemelt beruházás esetén alkalmazható lesz.