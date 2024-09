- Pikó András: A Pázmány Campus máshol is felépülhetne, fájdalmas a Magyar Rádió bontása

tüntetés;bontás;Józsefváros;Magyar Rádió;Pázmány Péter Katolikus Egyetem;

2024-09-02 22:19:00 CEST

Egy normális világban az itt élők fel tudnának készülni arra, ami körülöttük történik, mi viszont nem tudjuk, hogy mi fog itt pontosan történni, mert nem volt társadalmi egyeztetés, nem akartak velünk megegyezni – idézte Pikó András Józsefváros ellenzéki polgármesterének beszédét a Telex hétfőn a Pollack Mihály téren, civil szervezetek által rendezett tüntetésről. A demonstrációt, amelyen csaknem százan vettek részt, azért tartották, mert elkezdődött a Magyar Rádió egykori épületeinek bontása, hogy a helyén megépülhessen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem leendő campusa területén.

A VIII. kerület vezetője szerint a beruházásnak nincs jogerős bontási engedélye, mégis elkezdték a munkát, sőt reggel a demonstrálók épségét is veszélyeztették. A tudósítás szerint Pikó itt arra az esetre utalt, ami a Magyar Rádió épülete mellett reggel összegyűlt néhány tiltakozóval történt. Miközben azok megpróbálták elállni az építésre kijelölt terület bejáratát, a helyszínre érkező nyerges vontató sofőrje egyre közelebb gurult az emberekhez, és tolni kezdte őket a jármű elejével. Az esetről később a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium közleményt adott ki, amely szerint az incidensben résztvevő teherautónak nincs köze a bontáshoz, amely ugyan megkezdődött, de a tárca szerint épületen belül dolgoznak, még nincs mit elszállítani.

Pikó András ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy a campus máshol is felépülhetne, úgy, hogy az jobban a környezetbe illeszkedjen, és ne sértsen érdekeket. – De itt csak az egyetem érdekeit és az egyház mint megrendelő érdekeit tartja szem előtt a kormány. Szerinte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felelős mindazért, ami itt fog történni. Fájdalmas átélni, hogy lerombolják a Rádió épületét. Számomra különösen az, mert egykor én is rádiós voltam. A fiatalkorunkat rombolják most le – fogalmazott a polgármester, míg a jelenlévők a bontási munkálatok leállítását követelték.