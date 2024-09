- Kihagyta magát az átláthatóság elleni küzdelemből az Európai Parlament elnöke, miközben férje egy ismert ipari lobbista

Európai Unió;lobbizás;Roberta Metsola;

2024-09-04 16:26:00 CEST

Új etikai kódexet vezetett be az Európai Parlament elnöke, amelyben a testület vezetőinek be kell jelenteniük a családjukat, magán-, vagy gazdasági érdekeiket érintő összeférhetetlenséget. Ám a szabályozásból csak egyvalaki maradt ki: maga Roberta Metsola - írja a Politico.

Mindez talán nem véletlen, ugyanis ha magára is érvényes lenne ezen előírás, akkor nyilatkoznia kellett volna, hogy férje, Ukko Metsola a miami székhelyű Royal Caribbean Group, a világ második legnagyobb sétahajó-társaságának,. a világ egyik legnagyobb környezetszennyező vállalatának vezető uniós lobbistája. Ténykedése javarészt árnyékban maradt, még akkor is, amikor azoknak a környezetvédelmi törvényeknek a befolyásolásán dolgozott, amiket végül felesége írt alá. A Transparency International EU igazgatója szerint nincs olyan ok, amely alapján a törvényhozás elnökének mentesülnie kellene ezen nyilatkozat megtétele alól. Nicholas Aiossa azt hangoztatta, hogy ha van egy olyan EP-képviselő, akinek házastársa részt vesz az EU politikai döntéshozatalának befolyásolásában, akkor azt be kell jelentenie.

Nincs arra utaló jel, hogy Roberta Metsola el akarta volna titkolni férje munkáját. Ukko Metsola kitöltötte a lobbistákra vonatkozó dokumentumokat, ezek nyilvánosan hozzáférhetőek. Arra sincs bizonyíték, hogy az elnök megszegte a parlamenti szabályokat, vagy éppen arra, hogy hivatalával visszaélve férje nevében befolyásolja a jogalkotást. Mégis tagadhatatlan, hogy a hivatalos közzététel hiánya megóvta mindkettejüket egy vizsgálattól. Szóvivője mindenesetre azt mondta, a házasság nem jelent potenciális összeférhetetlenséget, így tévesek azok a felvetések, amelyek ennek ellenkezőjét akarják bizonyítani.

Roberta Metsola a brüsszeli hatalmi elit legbefolyásosabb tagja és korábban az átláthatóság bajnokaként mutatkozott, ám úgy fest, saját magával kapcsolatban kivételt tesz – jegyzi meg a Politico.