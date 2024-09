- A görzsönyi ember

Győrffy Balázs;

2024-09-06 06:00:00 CEST

Lemondott EU-képviselői helyéről, a Nemzeti Agrárkamara elnökségéről, sőt a Fideszből is kilépett Győrffy Balázs, miután a Központi Nyomozó Ügyészség vizsgálatot indított ellene garázdaság és súlyos testi sértés miatt. Az incidens egy budai szórakozóhelyen kezdődött azzal, hogy a képviselő, úgymond, „beszólt” egy idegen nőnek. Később meg is ütötte, a helyszínen dolguk akadt a mentőknek és a rendőröknek is.

Győrffy Balázs bocsánatot kért a tettéért, a Fidesz pedig úgy kommentálta az esetet, hogy „aki értékeinkkel és szabályainkkal szembe megy, annak nincs helye közösségünkben”. Súlyos veszteség ez a kormánypártnak, mivel éppen Győrffyvel akarta képviseltetni az Európai Parlamentben a magyar mezőgazdaság, a magyar gazdák érdekeit. Derék vidéki ember ő, földije Kövér Lászlónak, maga is presbiterként szolgálja a Magyarországi Református Egyházat. Országgyűlési képviselőként is a magyar gazdák ügyét képviselte, egy ízben éppen azon a napon fogadta el a parlament az állami földek privatizációjára vonatkozó indítványát, amikor maga és édesapja is elnyert egy ilyen pályázatot. Legutóbbi vagyonbevallásában 29 ingatlan szerepelt a nevén.

Kuratóriumi tagja ezen kívül a Jövő Nemzedék Földje Alapítványnak. Szóval fontos embere volt ő a kormánypártnak, nagy pech, hogy most egy „nőügy” miatt le kell mondaniuk róla.

Győrffy jelentőségét mutatja, hogy éppen az ő falujában, Nemesgörzsönyben tartotta választási kampánynyitó beszédét Orbán Viktor 2024. április 22-én. Ezen a Pápától északra fekvő kis településen épült 230 milliós EU-s támogatásból az a magtár, ahol a miniszterelnök elmondta, a magyar gazdák Brüsszel elhibázott döntései miatt kerültek nehéz helyzetbe. Ezt úgy lehet orvosolni, ha új vezetőket választunk az EU élére. Ezért ő mindent meg is fog tenni, csak a gazdák szavazatát kéri. "Én csak akkor tudok segíteni, ha önök fegyvert adnak a kezembe. Én nem leszek rest azt előrántani, lövök én mindenre, ami mozog, meg suhintok oda, ahova kell."

A szép terv az EU vezetőinek kicserélésével nem sikerült ugyan, de ez nem csökkentette a Fidesz Európai Parlamentbe megválasztott képviselőinek harci kedvét. Győrffy talán éppen a gazdák érdekében vívandó küzdelem stratégiájáról gondolkodott, amikor is, ki tudja, hogyan – ő mindenesetre semmire sem emlékszik –, eljárt a keze. Talán a fővárosi környezet tette, nem véletlenül óv mindenkit miniszterelnök úr is a cinikus libsiktől. "Pest feketére fest" – tartja a szólás a képviselő úr szűkebb pátriájában, és milyen igaz is ez.

Ha a nemesgörzsönyi italboltban történt volna az a bizonyos kis malőr, senki nem hívta volna ki a rendőrséget. Nekünk pedig lett volna egy tettre, harcra kész magyar gazdánk az Európai Parlamentben.

A szerző nyelvész.

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.