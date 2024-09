- Elfogadta Dmitro Kuleba lemondását az ukrán parlament, a külügyminiszter eddigi helyettesét jelöli a posztra Volodimir Zelenszkij

lemondás;Ukrajna;Dmitro Kuleba;

2024-09-05 13:38:00 CEST

Az ukrán parlament csütörtökön jóváhagyta Dmitro Kuleba külügyminiszter lemondását, az államfő pedig Andrij Szibihát, a tárcavezető eddigi helyettesét jelöli a posztra.

Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő a Telegramon jelentette be, hogy a parlament felmentette Dmitro Kulebát a külügyminiszteri tisztségből. A 450 fős törvényhozásban 240 képviselő támogatta Kuleba távozását. Volodomir Zelenszkij ukrán elnök a külügyminiszter eddigi első helyettesét, Andrij Szibihát jelöli a tárca élére.

A 43 éves Kuleba nagyszabású kormányátalakítás részeként szerdán nyújtotta be lemondását. Korábban öt másik miniszter és miniszterelnök-helyettes, valamint az állami vagyonkezelő vezetője felmentését kérte a parlamenttől.

Zelenszkij szerint a személycserékre Ukrajna kormányának megerősítése érdekében van szükség.

„Az ősz rendkívül fontos lesz. Állami intézményeinket meg kell erősíteni olyan módon, hogy Ukrajna el tudjon érni minden szükséges eredményt”

– hangoztatta korábban az államfő.

Mint megírtuk, David Arakhamia, Zelenszkij pártjának egyik befolyásos parlamenti képviselője arról beszélt, hogy várhatóan a miniszterek több mint fele fog megváltozni.

Mindezek ellenére a távozások nem feltétlenül jelentik azt, hogy az illető személyek távoznak a kormányból, illetve annak környékéről is. A távozó miniszterelnök-helyettesről, Olha Sztefanyiszináról például már most tudható, hogy egy nagyobb tárca élére fog kerülni, amely az EU-s és a NATO-s csatlakozási tárgyalások vezetése mellett várhatóan az igazságügyre is kiterjed majd. Ugyanígy marad szerepe a fegyvergyártás felpörgetéséért is felelős Olekszandr Kamisinnak, aki a Telegramon arról posztolt, hogy továbbra is a védelmi szektorban fog dolgozni, csak más szerepkörben.