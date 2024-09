- Csütörtök óta ég ezer tonna papírhulladék Szolnokon

hulladék;tűz;Szolnok;

2024-09-06 08:05:00 CEST

Ezerötszáz bálát, ezer tonnányi papírhulladékot érint még a tűz Szolnokon, ahol tegnap délután csaptak fel a lángok a Kőrösi út után - közölte péntek hajnalban az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF).

Mint írják, a területen egy papírbálázó is kigyulladt. A tűzoltók kora estére öt vízsugárral akadályozták meg a nagy mennyiségben felhalmozott, bebálázott és szabadban tárolt papírhulladék tüzét. A szolnoki hivatásos tűzoltók mellett Ceglédről, Kunszentmártonból, Mezőtúrról, Jászberényből és a fővárosból is érkeztek hivatásos egységek, hogy a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett elfojtsák a lángokat. A környező épületekből tizenöt gázpalackot hoztak ki, amelyeket nem ért hőhatás. A beavatkozás idejére szünetelt a közeli vasúti közlekedés, majd idővel csökkentett sebességgel haladhattak a szerelvények. A tűzoltók munkáját munkagép is segítette, amellyel szétválasztották az égő és nem égő hulladékot.