- Hét évvel Chester Bennington halála után női énekessel tér vissza a Linkin Park

visszatérés;Linkin Park;metál;

2024-09-06 12:42:00 CEST

Hét évvel Chester Bennington, a Linkin Park frontemberének halála után úgy tűnik, újjáéled az ikonikus nu metal együttes, miután csütörtök este a zenekar élő streamben leadott egy koncertet a YouTube-on, új énekessel. Az eseményről beszámoló Telex szerint itt kiderült, hogy a banda női énekest választott a legendás frontember helyére: Emily Armstrong, a Dead Sara egyik alapítója viszi mostantól a prímet Mike Shinoda rapper mellett.

Emily Armstrong mellett egy másik új ember is csatlakozik a formációhoz: Colin Brittain dobosként és társproducerként segíti a csapatot a továbbiakban. Hét év után új dallal is előrukkolt az együttes, sőt új album is lesz From Zero címmel, ennek első dalát, a The Emptiness Machine-t már meghallgathatják a rajongók. A From Zero (azaz Nulláról) alighanem az újrakezdést, a Chester Bennington tragikus halálával keletkezett űr kitöltési kísérletét hívatott szimbolizálni.

Az együttes legutóbbi albuma, a One More Light 2017-ben sok kritikát kapott annak popposabb irányvonala miatt, most az új nóta alapján azonban erősen úgy tűnik, hogy visszatérnek a régi, zúzós, metálos karakterhez. A banda tegnapi bejelentése szerint az új album november 15-én jelenik meg.

Az egészen egyedülálló hangzású tenorral rendelkező Chester Bennington drog- és alkoholfüggősége mellett súlyos depresszióban szenvedett, az együttes számos dalát is erről írta, rengeteg mentális betegségben szenvedő embernek erőt adva ezzel. Az énekes 2017. július 20-án feladta a harcot és öngyilkosságot követett el. A Linkin Park azóta most ad először érdemi életjelet magáról.