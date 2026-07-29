Hetek óta benne volt a pakliban, hogy a rockzene rajongóinak nyári slágerként majd egy olyan dal jut, amely csak nyomokban tartalmaz némi gitárjátékot. Aztán jött a The Rolling Stones.
Új dalt is kiadtak, sőt, érkezik az új album is.
A legendás zenekarok életében töréspontot jelent a tagok halála, ami után önkéntelenül merül fel a kérdés: lehet-e és érdemes-e még folytatni az együtt zenélést.
Chester Bennington öngyilkossága felhívja a figyelmet arra, hogy beszélni kell a mentális betegségekről. Az áldozathibáztatás pedig olyan, mintha egy rákos beteget kérnénk számon.
Chester Bennington, a Linkin Park együttes énekese felakasztotta magát - értesült a TMZ. Holttestét helyi idő szerint csütörtök reggel 9-kor találták meg a Los Angeles megyei Palos Verdes Estates nevű településen, egy magánlakásban. A 41 éves énekesnek hat gyereke volt két feleségtől - írja az Index.
Profi zenekar profi módon letudott, némelyek szerint steril fellépésének indult, a közönség hőfokától lelkessé vált zenészek koncertjévé lett a Linkin Park kedd esti fellépése a 25. soproni VOLT Fesztiválon.