- Ausztriában mind nagyobb veszélyt jelentenek az iszlám szélsőségesek

2024-09-07 12:43:00 CEST

Továbbra sem tisztázott, miért lövöldözött a boszniai gyökerekkel rendelkező Emra I. csütörtökön Izrael müncheni főkonzulátusa közelében. A rendőrök által agyonlőtt fiatalember akcióját terrorcselekménynek minősítették. Emra I. osztrák állampolgár volt, s mint a bécsi Der Standard írta, nemrég utazott Németországba. A 18 éves férfi a nemzetiszocializmus történetének dokumentációs központja előtt álló rendőrökre lőtt egy hosszú csövű fegyverrel. Ők viszonozták a tüzet, és halálos lövést adtak le rá.

A férfi egy ideje már ismert volt az osztrák hatóságok előtt feltételezett iszlamistaként. Tavaly terrorista szervezkedés miatt feljelentést tettek ellene a salzburgi ügyészségen. Mobiltelefonjáról adatokat és egy játékot foglaltak le, amelyek arra utaltak, hogy közel állt az iszlamista eszmékhez. Nem minősítették azonban kiemelt kockázatú elkövetőnek, és az Iszlám Állam terrorszervezethez való csatlakozása miatt indított eljárást megszüntették.

Támadása az izraeli olimpiai csapat elleni 1972. szeptember 5-i müncheni merénylet évfordulójára esett, s az izraeli főkonzulátus közel van a bűncselekmény helyszínéhez.

A bajor főváros a zsidók számára a náci történelemmel is összekapcsolódik. Az Ausztriából bevándorolt Adolf Hitler itt telepedett le az első világháború előtt, és Münchent később "a mozgalom fővárosának” kiáltotta ki. Hitler első itteni lakhelye mintegy 15 percnyi sétára van a csütörtöki lövöldözés helyszínétől. Évekkel azelőtt, hogy a nácik 1933 januárjában átvették volna a hatalmat Németországban, ebben a negyedben rendezték be főhadiszállásukat. A „barna házat” később a Königsplatzon álló masszív épületek követték, amelyeket a rezsim kőlapokkal borított be, hogy a felvonulásokon minél ijesztőbb robaj hallatszódjék.

2015 óta egy dokumentációs központ mutatja be München nemzetiszocialista történelmét; az új épület közvetlenül annak a „tisztelet templomának” a maradványai mögött található, amelyet Hitler építtetett az 1923-as sikertelen puccsában elhunyt nácik emlékére. A központot Mirjam Zadoff tiroli születésű történész vezeti.

A boszniai gyökerekkel rendelkező fiatalember akciója rávilágít arra, hogy Ausztriában egyre nagyobb fenyegetést jelentenek az iszlám szélsőségesek. Az ausztriai iszlamisták gyakran elszigetelten élnek, néha mentálisan instabilak, hajlamosak elhinni a radikális online propagandát, és általában „magányos farkasként”, azaz egyedül hajtanak végre terrortámadásokat.

A 19 éves, észak-macedón gyökerekkel rendelkező Beran A-ra is igaz ez a profil. Azzal gyanúsítják, hogy augusztus elején támadást tervezett Taylor Swift három koncertjének egyikén. Drogfogyasztása miatt őt beszámíthatatlannak tartották. Bombát akart építeni, több tízezer ember halálát előidézni, de a robbanószerkezetet végül nem sikerült létrehoznia. A CIA mindenesetre időben felfigyelt rá, s értesítette az osztrák hatóságokat. Az amerikai popsztár összes koncertjét lemondták.

A 17 éves Ali K. szeptemberben a bécsi főpályaudvaron tervezett késes támadást elkövetni, de az utolsó pillanatban meggondolta magát. Az ő esetében az apjával folytatott vitákat tekintették a tervezett támadás legfőbb indítóokának.

Idén májusban pedig egy 14 éves lányt tartóztattak le a bűnüldöző szervek. Azzal vádolták, hogy „hitetlenek” megölését tervezte Grazban. A feltételezett dzsihadista a Jakominiplatzot, templomokat és egy rendőrőrsöt akart célba venni. Az Iszlám Államnak tett hűségesküjét a nyomozók a mobiltelefonján találták meg, hátborzongató kivégzési videók mellett. A lány szobájában két kést és egy baltát foglaltak le.

2020-ban egy magányos fegyveres követett el terrortámadást Bécs belvárosában. Az akcióban négyen vesztették életüket és 23-an sebesültek meg. A „magányos farkas” ezúttal is balkáni, észak-macedóniai gyökerekkel rendelkezett, de Kujtim Fejzulai már – a csütörtöki elkövetőhöz hasonlóan – Ausztriában született.