- Bíróság elé állították a 14 éves georgiai lövöldözőt és édesapját

2024-09-06 18:06:00 CEST

Felnőttként felelhet tettéért a 14 éves Colt Gray, aki szerdán a Georgia állambeli Winderben, az Apalachee középiskolában lövöldözött, a támadásban két tanár és két diák életét vesztette, kilenc másik ember pedig megsebesült – írja a CNN az iskolásról, akinek a december 4-re kitűzött tárgyalást megelőzően kellett megjelennie pénteken a bíróság előtt. A fiú a helyszínen megadta magát, a rendőröknek beismerte a tettét. A vád ellene két esetben gondatlan, két esetben szándékos emberölés, míg a kilenc sérült közül nyolc diák esetében gyermekek ellen elkövetet kegyetlen bánásmód.

Currie Mingledorff bíró a tárgyalóteremben tisztázta, hogy a fiú, ha felnőttént is ítélik el, a szörnyű tette ellenére sem kaphat halálbüntetést, mert még nem töltötte be 18. életévét. – Colt Gray legfeljebb életfogytiglani börtönbüntetést kaphat, feltételes szabadlábra helyezés lehetőségével vagy anélkül – mondta a bíró, helyesbítve önmagát, mert először a halált olvasta fel lehetséges büntetésként. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 2005-ben kimondta, hogy nem ítélhetők halálra fiatalkorúak olyan bűncselekmények miatt, amelyeket 18 éves koruk előtt követtek el. Brad Smith Barrow megyei kerületi ügyész azt is közölte, hogy Colt Gray ellen további vádemelések is várhatók, attól függően, hogy a lövöldözésben megsérültek milyen esetlegesen maradandó károsodásokat szenvedtek el.

A fiú apját, Colin Grayt négyrendbeli gondatlan emberöléssel, két rendbeli közvetett emberöléssel és nyolcrendbeli gyermekek ellen elkövetet kegyetlen bánásmóddal vádolták meg. A nyomozás adatai szerint lőfegyvert adott fiának, „tudva, hogy veszélyt jelent önmagára és másokra”. Colin Gray azt mondta rendőröknek, hogy még 2023 decemberében vásárolta meg a fiának az AR-stílusú fegyvert, „ünnepi ajándékként”. A férfi a börtönben töltheti hátralévő életét, ha bűnösnek találják minden vádpontban, ami összesen 180 évet jelent. A közvetett emberölésekért 30-30 év jár, a gondatlanságból elkövetettekért 10-10, ahogyan a gyermekek ellen elkövetet kegyetlen bánásmódért is.

A megdöbbentő esethez kapcsolódik, hogy az anya is felelhet korábbi tetteiért, a hatóságok Marcee Gray ellen is elfogatóparancsot adtak ki 2023-ban elkövetett bűncselekmények – kábítószerrel visszaélés, okirat (autó rendszámtábla) hamisítása miatt.