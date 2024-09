- Elhalasztotta a bíró az elnökválasztás utáni időpontra Donald Trump ítéletének kihirdetését a pornószínésznőnek adott hallgatási pénz ügyében

halasztás;ítélethirdetés;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;pornószínésznő;Stormy Daniels;

2024-09-06 21:48:00 CEST

Az amerikai elnökválasztás utáni időpontra halasztotta Juan Merchan bíró pénteken a büntetés mértékének kihirdetéséről szóló tárgyalást abban a perben, amelyet Donald Trump volt elnök ügyében tartottak hallgatási pénz kifizetésének körülményei miatt. A bíró közölte, hogy az eredetileg kitűzött szeptember 18. helyett november 26-án fogja ismertetni a büntetést. Lapunk is beszámolt arról korábban, hogy a republikánus elnökjelölt és ügyvédei az eredetileg július 11-re kitűzött ítélethirdetés elhalasztását kezdeményezték, de utóbb így tettek a szeptemberi időponttal is. Azzal érveltek, hogy a november 5-i voksolásnál korábbi időpont „leplezetlen beavatkozás lenne a választások menetébe”.

A manhattani körzeti ügyész hivatala már a nyáron közölte, kész elfogadni, hogy az elnöki mentelmi jogról szóló hétfői legfelsőbb bírósági döntés nyomán halasszák a július 11-re kitűzött ítélethirdetést a Donald Trump ügyvédje által Stormy Daniels pornószínésznőnek adott hallgatási pénz ügyében. Amint arról lapunk is írt, az amerikai legfelsőbb bíróság kimondta, az Egyesült Államok mindenkori elnökét nem lehet büntetőjogi felelősségre vonni azokért a hivatali ideje alatt hozott döntésekért és azokért a tettekért, amelyek az alkotmányos jogkörének gyakorlásából fakadnak.

Donald Trumpot május végén az ellene felhozott mind a 34 vádpontban bűnösnek találta az ügyben döntő 12 tagú New York-i esküdtszék. A per arról szólt, hogy Donald Trump korábbi személyes ügyvédje, Michael Cohen 130 ezer dollárt fizetett Stormy Daniels pornószínésznőnek 2016 október végén, napokkal az elnökválasztás előtt. Az eddigi adatok alapján a „hallgatási pénz”, hush money azt szolgálta, hogy Daniels ne hozza nyilvánosságra hozza a Trumppal a tíz évvel azelőtt folytatott állítólagos viszonyát. A volt amerikai elnök azt következetesen tagadja, hogy szexuális kapcsolatban álltak volna.

Donald Trump és ügyvédei pénteken New Yorkban fellebbezést nyújtottak be egy másik, ellene polgári peres eljárásban rágalmazás miatt kiszabott 5 millió dolláros kártérítési ítélet ellen. A pert E. Jean Carroll korábbi újságíró indította Donald Trump ellen, aki szerinte a 90-es években szexuálisan zaklatta őt egy luxusáruházban. Donald Trump ismét valótlanságnak nevezte a nő állítását, és azt mondta, hogy nem is ismeri, továbbá azt állította, hogy az ellene indított minden jogi eljárás mögött politikai ellenfelei állnak, így a Joe Biden jelenlegi demokrata elnök vezette adminisztrációjához tartozó igazságügyi minisztérium is. Egy különálló polgári perben, de ugyanebben az ügyben az újságírónő részére a bíróság idén januárban 88,3 millió dolláros kártérítést is megítélt, ami ellen szintén fellebbeztek.