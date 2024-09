- Miskolcon összefog a város régi és új vezetése, hogy mielőbb újjáépüljön a leégett tetejű barlangfürdő

önkormányzat;károk;tűzeset;Veres Pál;Miskolctapolcai Barlangfürdő;

2024-09-07 12:37:00 CEST

Gyakorlatilag az egész épületkomplexum teteje leégett – mutatott a Miskolctapolca Barlangfürdő és Aquaterápia létesítményeire Veres Pál Miskolc leköszönő ellenzéki polgármestere szombat délelőtti sajtótájékoztatóján, amelyen részt vett a június 9-én megválasztott utódja, a fideszes Tóth-Szántai József is. A péntek este keletkezett tűzről a polgármester azt mondta, hogy a lángokat már este 11 órára gyakorlatilag megfékezték a tűzoltók, de az utómunkálatok még szombaton is tartanak.

Veres Pál emlékeztetett arra, hogy minden miskolcinak fájdalmas, ami történt, és felidézte, hogy 27 évvel ezelőtt ugyancsak egy nagy tűzben megsemmisült a város egy másik ikonikus épülete, – a később részben közadakozásból újjápített – deszkatemplom. A város összefogás most is működik, mert a leköszönő és az új polgármester is számos segítséget ajánló telefonhívást kapott néhány óra alatt.

– Most egy kis nyugalmat kérünk. A következő hetekben szakértők vizsgálják majd, próbálják feltárni az okokat, amely nagy valószínűséggel spontán tűz lehet, illetve felmérik a károkat is. Ez után kezdődhet meg az egész épületkomplexum helyreállítása, s a cél, hogy a lehető leghamarabb, ami a város turisztikájának egyik sarokpontja – mondta Veres Pál, hozzátéve, hogy van biztosítása az épületnek, de többletforrások is szükségesek, s mindent megtesznek, hogy azokat megszerezzék.

Tóth- Szántai József arról beszélt, hogy hogy kormányzati segítséget is kérnek, mert a jelentős kár mellett jelentős bevételkieséssel is számolnia kell a fürdőnek, gondoskodniuk kell a dolgozókról, és az újjáépítésnél már azt tervezik, hogyan lehet majd jobbá, szebbé, biztonságosabbá tenni az eddig is népszerű létesítményt. Németh Judit, Miskolci Fürdők Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, senkit nem fogak a tűz miatt elbocsátani, átszervezik a munkát, a turistákat pedig arra kérte, hogy jöjjenek bátran továbbra is Miskolcra.