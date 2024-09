- Jön a szigorítás, biztonságosabb gyerekjátékokat akar az Európai Unió

Európai Unió;műanyagok;gyerekjáték;

2024-09-07 14:10:00 CEST

Az Európai Parlament szeptember 5-i ülésén támogatta azt a javaslatot, melynek célja az uniós piacon elérhető játékok biztonságának javítása. Külön figyelmet fordítottak a gyermekekre káros és mérgező anyagokra, valamint a digitális termékek által okozott növekvő kockázatokra.

Marion Walsmann német EP-képviselő, aki a Parlamentben irányította az ügyet, azt nyilatkozta a Euronewsnak, hogy a jelenlegi, 2009-es játékbiztonsági irányelv elavult és felülvizsgálatra szorul, különösen az online piacterek növekvő jelentősége miatt.

„A káros vegyi anyagokkal kapcsolatos legújabb tudományos eredményekre való tekintettel azonban elsősorban a megfelelő határértékeket kellene módosítani vagy bevezetni”

– tette hozzá. Az Európai Bizottság pontosan ezért 2023-ban egy új rendeletjavaslatot terjesztett elő, amely biztosítja, hogy a játékokkal érintkező gyerekek még jobban védve legyenek a káros vegyi anyagoktól – mondta Thierry Breton európai uniós biztos, aki arról is beszámolt, hogy a digitális technológiáknak köszönhetően az utóbbi években könnyebbé vált a nem biztonságos játékok kiszűrése az EU határain.

Az uniós rendelet alapvető követelményeket vezetne be a játékokra vonatkozóan. A rákkeltő, mutagén (génmutációt okozó) és mérgező anyagokra vonatkozó meglévő tilalmat kiegészítené az endokrin rendszert (belső elválasztású mirigyek, amelyek hormonokat termelnek) károsító vegyi anyagok (EDC) és a légúti szenzibilizáló (érzékenységet növelő) szerek tilalmával.

Mivel a gyermekek endokrin rendszere és agya gyorsan fejlődik, nagyon érzékenyek minden olyan anyagra, amely befolyásolja ezt a folyamatot.

A légúti szenzibilizátorok a gyermekkori asztma előfordulásának a növekedéséhez vezethetnek, a neurotoxikus (idegmérgeket tartalmazó) anyagok pedig különösen károsak a gyermekek fejlődésben lévő agyára, amely jóval érzékenyebb ezekre, mint a felnőtteké.

Az endokrin rendszert károsító anyagok olyan vegyi anyagok, amelyek megváltoztatják a szervezet normál hormonális aktivitását; az ezeknek való kitettség még nagyon alacsony dózis esetén is veszélyes lehet, és a későbbi életkorra is kihathat. A hormontermelési rendszert károsító vegyi anyagoknak való kitettséget széles körben tanulmányozták az elmúlt években, mivel az elemzések azt sugallják: ezek felelősek lehetnek a spermiumok számának csökkenéséért, a nemi szervi rendellenességgel született fiúgyermekek számának növekedéséért s bizonyos ráktípusok előfordulásának gyakoribbá válásáért.

Az Európai Parlament által most javasolt szöveg még jobban megköveteli a gyártóktól, hogy a játékokon olyan figyelmeztetéseket helyezzenek el, amelyek leírják a lehetséges kockázatokat és pontosítják a megcélzott korcsoportokat.

Ezenkívül a gyártóknak digitális termékútlevelet kell létrehozniuk, amely tájékoztatást nyújt arról, hogy a játék mennyire felel meg ennek a rendeletnek és a játékokra vonatkozó egyéb jogszabályoknak. A termékek forgalomba hozatala előtt biztonsági értékelést is kell végezniük, amelynek ki kell terjednie az összes kémiai, fizikai, mechanikai, elektromos, gyúlékonysági, higiéniai és radioaktivitási veszélyre. A képviselők abban is egyetértettek, hogy ennek az értékelésnek figyelembe kell vennie a digitális játékok egészségügyi kockázatait is, azokat is, amelyeket a gyermekek mentális egészségére és kognitív fejlődésére jelentenek.

A következő lépés, hogy az új szabályokról intézményközi tárgyalásokat kell folytatni a Parlament, a Bizottság és a Tanács között.